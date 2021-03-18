تحديث جديد على الواتساب سيفقد هاتفك تعرف عليه

نذكر أن خبراء مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بعمليات البحث المندرجة تحت خطة البحث، وخاصة بعد تنافس كافة التطبيقات في التحديثات الأخيرة، فهناك نوع من الهواتف التي لن يعمل مع التحديثات الأخيرة، ومن ضمن هذه الأجهزة الأندرويد وأنواع من أجهزة الآيباد، ومن خلال هذا المقال نعرض لهذه الأجهزة بأنواعها المختلفة فقد بدأت شركة المراسلة الشهيرة “واتساب”، تجريبيًا في حرمان بعض مستخدمي هواتف آيفون القديمة من تطبيقها الشهير، وذلك بعد طرح الإصدار «2.21.50»، وذلك رغبة منها في تحسن خاصية الدردشة بالمنصة، وفقًا لخطتها المستمرة في إصدار تحديثات جديدة سواء المتعلقة بالدردشة أو سياسية الخصوصية.

ملايين الهواتف ستفقد واتساب في التحديث الجديد:

أعلن تطبيق الواتساب عن سعيه المستمر في الانتهاء من التحديث في أقرب وقت، ومن المحتمل غلق عدداً من حسابات مستخدمي هذا التطبيق عبر هواتف آيفون القديمة من مستخدمي نظام تشغيل «IOS 9» أو أقل، بمجرد تحديثها، بحسب ما ذكره بعض المواقع المتخصصة، وكانت «واتساب» تعمل على تحسين خاصية الدردشة لديها، من أجل التوقف عن إلغاء أرشفتها عند وصول رسائل جديدة، ولكن ذلك التحديث لا يشكل أي خطورة على مستخدمي هواتف آيفون الحديثة، التي تستخدم نظام تشغيل «IOS 10».

أنواع الهواتف التي ستفقد الواتساب:

أولاً هواتف أيفون :

iPhone 1.2

iPhone 1.1

iPhone 3G

iPhone 3gs

iPhone 4

ثانيا: هواتف أيفون التي ستقف قريبا ومنها:

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

ثالثا: أجهزة الآيباد :

Pad Air 2

iPad Air

iPad 2

iPad (3rd generation)

iPad (4th generation)

iPad mini 3

iPad mini 2

iPad mini

أجهزة من أنواع الآيبود :

iPod touch (5th generation)

أنواع هواتف أندرويد :

HTC Desire

LG Optimus Black

Motorola Droid Razr

Samsung Galaxy S2

تحديث واتساب يثير غضب المستخدمين:

في الفترة الأخيرة نجد أن تطبيق الواتساب قد شهد حالة من الجدل وغضب عدد من المستخدمين خاصة بعد الإعلان عن التحديث الأخير، علماً بأن التحديث الأخير تم الإعلان عن تطبيقه في شهر مايو القادم، على أن يكون التطبيق جاهز للتمتع به على الهواتف المسموح باستخدامها، وعلى أصحاب الهواتف من نوع الأيفون أو بعض أنواع الأندرويد، وأثارت غضب المستخدمين في الآونة الأخيرة، عقب الإعلان عن تحديثها الجديد المتعلق بسياسة الخصوصية، مع إلزامهم بضرورة الموافقة عليه، وإلا سيتم حذف الحساب ، وآ ثارغضب رواد مستخدمي «واتساب»، دفع الشركة لتمديد المدة المتاحة للمستخدمين من أجل الموافقة على التحديث، والتي كان مقرر لها مارس الماضي، لتمتد حتى 15 مايو المقبل، حتى يتعرف المستخدمون على السياسة الجديدة بشكل أفضل، وأرسلت الشركة إشعارات للمستخدمين، مؤخرًا تتضمن وجوب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق بحلول 15 مايو المقبل، موضحة أنه إذا رفض المستخدم قبول الشروط الجديدة فسيتم حفظ حساب المستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى الوظائف الكاملة للتطبيق