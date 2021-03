نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطر تطبيق في العالم 2021 يكتشف من يفتح كاميرا وميكروفون جوالك دون علمك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخطر تطبيق في العالم 2021 لتعزير الخصوصية والأمان في جهازك وحمايته من الاختراق، حيث يكتشف من يتجسس ويفتح الكاميرا والميكروفون في جوالك دون علمك، فأول ما يبحث عنه كل مستخدم للهاتف الجوال هو التمتع بخصوصية مُطلقة لكي لا يستطيع أي شخص اختراق جواله، خاصة مع التطور الرهيب في الوسائل التي يستخدمها الأشخاص لاختراق الجوال، حيث أن هناك عدة مظاهر لاختراق الجوال أولها الحصول على الصور والفيديوهات وهناك أيضاُ فتح الكاميرا والميكروفون، كما نقدم لك عزيزي متابع موقع ثقفني تطبيق آخر هام للغاية إذا كان عملك يجعلك مشغول باستمرار، حيث يعطيك إمكانية الرد تلقائياً على رسائل تطبيقات جوالك من واتساب وماسينجر أو حتى الرسائل النصية الخاصة بجهازك.، وذلك مع إتاحة مساحة كبيرة في تحديد العبارات المستخدمة وتوقيت الرد.

أخطر تطبيق في العالم 2021 لتعزيز الخصوصية والأمان

نتناول اليوم شرح تطبيقين من أهم التطبيقات التي يبحث عنها الكثير منا تلك الفترة، التطبيق الأول يقوم بالرد تلقائياً على رسائلك سواء في واتساب أو ماسينجر أو حتى الرسائل النصية، أما التطبيق الثاني فهو أحد التطبيقات الخطيرة جداُ التي تقوم بكشف هوية الشخص الذي يُراقب جوالك دون علمك، حيث تجد من خلال التطبيق رسالة مُرسلة إليك أن هناك من يتوصل إلى الكاميرا والميكروفون الخاصة بك دون علمك، ويقوم هذا الشخص باستخدام تطبيق خبيث أنت لا تعلم عنه شئ ولا حتى تعرف كيف تم تثبيته على جوالك! لذا سنتعرف على طريقة حماية الجوال وزيادة الأمان فيه بطريقة مضمونة.

تطبيق الرد التلقائي على الرسائل

إذا كنت تبحث عن تطبيق يقوم بالرد التلقائي على رسائلك فإن تطبيق Do It Later هو الأفضل، حيث يدعم التيليجرام والماسينجر والواتساب والسكايب والفايب والإنستقرام بالإضافة إلى رسائلك النصية، بعد تحميل التطبيق يتم الضغط على أحد التطبيقات التي يدعمها من داخل تطبيق Do It Later على سبيل المثال Whatsapp، ثم تقوم بتحديد العنوان و رسالة الرد والوقت الذي يجب أن يمر قبل أن يقوم التطبيق تلقائياً بالرد على الرسائل التي تستقبلها، وبعد ذلك يتم الضغط على علامة صح أعلى يسار الشاشة وبتلك الكيفية أصبحت تلك هي رسالة الرد التلقائي التي ستظهر لكل من يقوم بإرسال رسالة لك، ويمكنك تفعيلها مع جميع التطبيقات المذكورة التي يدعمها Do It Later.

حماية الجوال من تطبيقات الاختراق

مثلما ذكرنا من قبل إذا قام شخص باختراق جوالك لتعقُب موقعك عبر فتح الكاميرا والميكروفون الخاصة بك، كل ما عليك هو استخدام تطبيق Paranoia Access لحماية جوالك، قم بتفعيل أمر الكاميرا والميكروفون من داخل التطبيق وسوف تلاحظ ظهور إشعارات تبلغك بوجود من يتصل بالكاميرا والميكروفون، وقد يحدث هذا الاختراق عبر تطبيقات خبيثة لا تعلم أنت عنها شيئاً، قام شخص ما بتنزيلها على هاتفه بغرض التجسس على هواتف الآخرين.

للتغلب على هذه المشكلة قم بالضغط على أمر الإعدادات في جوالك ثم إختيار الخصوصية من بين عدة خيارات سيتم ظهورها، بعد ذلك قم بالضغط على إدارة الأذونات ثم إختيار الكاميرا، وستتعرف هناك على جميع التطبيقات التي تكشف كاميرا جوالك والتي لا تعلم عنها شئ وعليك إزالتها، بعد ظهور التطبيقات المثبتة على جوالك قم بفحصها جيداً والتأكد من أنك من قام بتثبيتها، إذا وجدت تطبيق ما لم تقم بتثبيته على جوالك قم بإلغاء التثبيت، وعلى الفور ستلاحظ اختفاء إشعار بأن شخص ما يراقب جوالك عبر الكاميرا والميكروفون.