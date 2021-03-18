طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد والأيفون مجانا

طريقة تحميل لعبة فورت نايت تم إزالة لعبة فورت نايت من جميع المتاجر الرئيسية التي كان يمكن تحميلها من خلالهم، والذي أولها هي الشركة المالكة للعبة، وذلك لأن في الفترة الأخيرة كثرت المشاكل القضائية على الشركة لأسباب عديدة، وفي هذه الفترة بحث الكثير من المستخدمين في مواقع عديدة تمكنهم من تحميل لعبة فورت نايت على هواتفهم مرة أخرى بطريقة مباشرة وسهلة ومضمونة.

طريقة تحميل فورت على الكمبيوتر

كثرة بشدة المواقع الإلكترونية المزيفة والتي تقوم بتقديم لعبة فورت نايت وذلك في مقابل مادي كبير، وفي الغالب لا يتم تحميل اللعبة ولكن يريد اللاعبين طريقة مضمونة ومجانية وسهلة لتحميل لعبة فورت نايت، وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة يجب اتباعها ليتم تحميل لعبة فورت نايت، ولكي يتم التحميل يجب أن يقوم المستخدم بتنزيل تطبيق بلوستاكس وعبر هذا التطبيق يمكن التأكد من انتهاء تحميل اللعبة ويجب أن يتم تحميل الإصدار الحديث من الأندرويد واليكم الطريقة:

كما ذكرنا لكم في بداية الخطوات يجب تحميل تطبيق بلوستاكس على جهاز الكمبيوتر.

يقوم اللاعب بإنهاء جميع الخطوات ليتمكن من تحميل لعبة فورت نايت، ثم إنهاء خطوات تثبيت لعبة فورت نايت.

وللتأكد من التحميل والتثبيت يمكن أن نقوم بالبحث عن الموقع المعروف إيبيك جيمز أب.

ثم يقوم اللاعب باستخدام وتشغيل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل فورت نايت من التطبيقات

وهذه من أسهل الطرق حيث يقوم المستخدم بفتح متجر التطبيقات ثم يبحث عن اللعبة ثم يقوم بتحميلها وتثبيتها على الجهاز.