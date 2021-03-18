طريقة تنزيل ماين كرافت للأندرويد minecraft 2021 آخر إصدار 1.16 للكمبيوتر والآيفون

خطوات تنزيل ماين كرافت للأندرويد 2021 والآيفون والكمبيوتر، إن لعبة ما ين كرافت من ألعاب الجافا التي صدرت عام 2009 بواسطة السويدي “ماركوس بيروس” صاحب شركة “Mojang” الذي يلقب (نوتش)، وأصبحت اللعبة منذ عام 2014 تابعة لشركة مايكروسوفت أوفيس لهذا تعد من الألعاب التي تستطيع لعبها على الكمبيوتر بسهولة، وتتطلب إنشاء حساب على مايكروسوفت بالبريد الإلكتروني لكي تقوم بالدخول على اللعبة والقيام بلعبها بكل سهولة، فهي من الالعاب التي يمكن تشغيلها على (مايكروسوفت ويندوز- اكس بوكس 360- بلاي ستيشن 4- أندرويد- لينكس- بلاي ستيشن فيتا- ios- إكس بوكس ون- ويندوز فون)، وهي من العاب الفيديو الفردية والجماعية.

خطوات تنزيل ماين كرافت للأندرويد minecraft

وضع متجر جوجل بلاي لعبة ماين كرافت آخر إصداروهو رقم (1.16.201.05) وبلغ عدد التحميلات في متجر بلاي لهذه اللعبة أكثر من 10 مليون، ولكي تستطيع تحميلها على هاتفك الأندرويد يجب الدخول على المتجر من الهاتف، ثم كتابة اسم اللعبة (minecraft )، وتقوم اللعبة بطلبك الضغط على داونلود، وتبدأ في تنزيل لعبة ماين كرافت للأندرويد التي تم تحديثها في الرابع من شهر مارس 2021م، وهي لعبة مجانية في التنزيل لكن توجد منتجات داخل التطبيقات يتم شاءها بعملة الدولار uss التي تكون ما بين (0.99-49.99)، كما تم تقييم اللعبة انها تناسب عمر يبدأ من 10 أعوام.

شرح لعبة ماين كرافت الأصلية

لعبة minecraft هي لعبة فيديو يصلح اللعب فيها فردي، وكذلك جماعي، واللعبة نال إعجاب الملايين في العالم كله، منذ تطويرها وتزداد في عدد المستخدمين لها بفضل ما يتم في لعبة ماين كرافت للكمبيوتر أو جميع الأجهزة، وتبدأ اللعبة بتواجد اللاعب في جزيرة خالية، يقوم بتقطيع الأشجار، ثم بناء أبنية بالمكعبات التي حصل عليها من الشجر، وبها ابتكار لدى اللاعب وظهور مواهبه الدفينة في تصميم المنازل، وتدور اللعبة حول وضع البقاء أو طور البقاء الذي يحاول اللاعب للاستمرار بها أن يظل حياً حتى نهاية الجيم.

مميزات لعبة ماين كرافت

لعبة ماينكرافت تعمل على الكمبيوتر والايفون وجميع الأجهزة

لعبة لا تحتاج إلى تواصل مستمر بالنت

لعبة تضع اللاعب في عالم مفتوح يقوم فيه بالبناء للمنشآت وحماية ممتلكاته من الأعداء

من ألعاب الفيديو سهلة الاستخدام

يمكن اللعب مع أصدقاءك عن طريق النت والتنافس في البقاء بين فريق وآخر

لعبة minecraft متاحة لجميع الأجهزة وبسهولة تحميل ماين كرافت للأندرويد عن طريق المتجر، وتنزيل ماين كرافت للكمبيوتر بكتابة اسمها في المتصفح وتحميلها من موقع اللعبة الأصلي.