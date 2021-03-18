سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy a52 واهم مميزات وعيوب الهاتف

سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy a52، احد اهم أصدارات شركة سامسونج التي أعلنت عنها من منذ أيام قليلة لتستكمل مسيرتها الناجحة في الإصدار السابق لها من فئة a52، حيث راعت الشركة في هذا الهاتف a52 زيادة ملحوظة في دقة وجودة الكاميرات وخاصة الكاميرا الخلفية بالإضافة إلي استخدام افضل أنواع المعالجات كوالكم Snapdragon 720G، كما يأتي الهاتف مقاوم لقطرات المياه والعديد من المزايا الجديدة في هذا الهاتف، دعونا نوضح لكم اهم ما يميز الجهاز واهم العيوب بالإضافة إلي المواصفات التي تجعنا نأخذ قرار هل يستحق الهاتف الشراء أم لا.

مواصفات سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy a52

الهاتف يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتي الجيل الرابع (2g- 3g-4g).

وزن الهاتف 189 جرام، أما أبعاد الهاتف فهي (8.4*75.1*159.9).

يوجد بالهاتف مكان لشريحتين اتصال من نوعية Nano Sim.

يحتوي الهاتف علي بلوتوث من أصدار 5 بالإضافة إلى دعمه للواي فاي.

يوجد بالهاتف وسائل أمان مكونة من بصمة وجه وبصمة يد موجودة اسفل الجهاز.

يدعم الهاتف منفذ usb من نوعية type c.

سعة بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

الهاتف يعمل بأحدث الهاتف يعمل بأحدث أنواع الاندرويد 11.

مواصفات الكاميرا

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا 32 ميجا بايت.

فتحة العدسة f 2.2.

جودة تصوير الفيديوهات 4k الكاميرا الخلفية الأولى .دقة الكاميرا 64 ميجا بكسل.

فتحة عدسة f 1.8. الكاميرا الخلفية الثانية دقة الكاميرا 12 ميجا بكسل.

فتحة عدسة f 2.2. الكاميرا الخلفية الثالثة دقة الكاميرا 5 ميجا بكسل.

فتحة عدسة f 2.4. الكاميرا الخلفية الرابعة دقة الكاميرا 5 ميجا بكسل.

فتحة عدسة f 2.4.

مواصفات الذاكرة

الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت. الذاكرة الصلبة: يوجد إصدارين من الهاتف هاتف بذاكرة صلبة 128 جيجا بايت واصدرا بذاكرة 256 جيجا بايت. يدعم الهاتف ذاكرة خارجية بمساحة 1 تيرا بايت.

مميزات سامسونج Samsung Galaxy A52

وزن الهاتف خفيف وسهل حمله في اليد.

أمكانية التصوير بجودة 4k.

سماعات الهاتف استيريو.

مقاومة الهاتف للماء والغبار.

عيوب سامسونج Samsung Galaxy A52

عدم وجود سماعات أذن في علبة الهاتف.

في حالة تركيب كارت ميموري يتم الاستغناء عن الشريحة الثانية في الهاتف.

المعالج ليس الأفضل ولكنه مقبول.

سعر هاتف Samsung Galaxy A52

سعر هاتف سامسونج في مصر للنسخة الأولي التي تحتوي علي ذاكرة صلبة 128 جيجا مع الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام فتاتي بسعر 5899 جنية مصري، أما عن النسخة الثانية التي تحتوي علي ذاكرة تخزينية 256 جيجا بايت و8 جيجا رام والتي تأتي بسعر 6600 جنية، أما عن سعر هاتف sumsung في الدول جاء كالتالي:

سعر الهاتف بالدولار الأمريكي: 350 دولار.

سعر الهاتف في السعودية: 1300 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الجزائر: 46500 دينار.

سعر الهاتف في المغرب: 3100 درهم.

قدمنا لكم سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy a52 اذكر لنا تقيمك للجهاز في صندوق التعليقات.