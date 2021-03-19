نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي كيدز 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ميكي كيدز 2021 على النايل سات يبحث عنه الكثيرون وذلك لأن هذه القناة يتابعها الكثير من الفئات المختلفة وليس الأطفال فقط، والقناة تتميز بالكثير من التطويرات التي قامت بها من أجل تحديث ترددها، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي ياه سات، وذلك من خلال إدخال بيانات التردد الخاصة بها، حيث أن القناة تقوم بعرض الأفلام الكرتونية المحببة للأطفال، وكذلك الفقرات التعليمية والفواصل الإعلانية الهادفة التي تنمي التعلم ومهاراته لدى الأطفال، لذلك فهناك الكثير من الأمهات والآباء يحرصون على البحث عن القناه وتوفيرها لأطفالهم.

تردد قناة ميكي كيدز 2021 على النايل سات

يمكن الآن استقبال قناة ميكي كيدز 2021 على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إدخال البيانات التالية الخاصة بها:

اسم القناة: ميكي كيدز.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز 2021 على ياه سات

يمكنكم استقبال قناة ميكي كيدز والتمتع بمشاهدة محتواها المتميز وذلك من خلال القمر الصناعي ياه سات وذلك من خلال البيانات التالية:

اسم القناة: ميكي كيدز.

القمر الصناعي: ياه سات.

تردد القناة: 11996.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

أهم الترددات الأخرى لقناة ميكي كيدز 2021 على النايل سات

يمكن متابعة القناة أيضًا على النايل سات من خلال ترددات مختلفة عن التي قمنا بذكرها وذلك من حيث التالي:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: hd.

تردد آخر القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11526.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

جودة القناة: hd.

أهم العوامل التي تميز القناة

قناة ميكي كيدز من القنوات الخاصة بالكرتون والتي تتقاسم الكثير من الصفات مع القنوات الأخرى، ولكن قناة ميكي تتمتع بالآتي: