نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قرعة دوري ابطال أوروبا” تردد قناة بي ان الإخبارية المفتوحة bein Sport 2021 الدور ربع نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة دوري ابطال أوروبا والتي اختتمت مبارياتها للدور الستة عشر الأربعاء 18 مارس 2021، وتقرر ان يكون اليوم الجمعة 19 مارس موعد قرعة الدور ربع النهائي على قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة، والتي تقوم بنقل العديد من قرعة البطولات الأوروبية والعالمية عبر شاشتها ونقوم بعرض موعد القرعة اليوم وأيضا جميع الفرق المشاركة.

المباريات الأوروبية والدوريات بموسم 2021

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

كان دور الستة عشر أنهى آخر مبارياته الأربعاء أمس وتقرر أن تقام القرعة اليوم لدور الربع النهائي من البطولة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية، حيث تتشارك الفرق بالنهائيات في البطولة وتتعرف كل فرقة بالفرق التي ستتواجه معها وموعد تلك المواجهات، وتقوم قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري لدوري ابطال أوروبا بنقل القرعة اليوم في مدينة نيون السويسرية بالفيديو كونفرانس، وذلك من خلال قناتها الإخبارية المفتوحة.

الفرق المشاركة في قرعة اليوم

قام الاتحاد الأوروبي بالشارة إلى أن لا مانع أن تتنافس وتتواجه فرق من دولة واحدة وذلك في إشارة إلى أمكانية تنافس فرق مثل ليفربول ومان سيتي بالقرعة، حيث يتم اختيار القرعة على الهواء مباشرة بشكل عشوائي عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وتكون مواعيد الدور ربع النهائي التالي:

موعد مباراة الذهاب: في يومي السادس والسابع من أبريل 2021.

توقيت مباراة العودة: في أيام 13 و14 أبريل 2021.

وتكون مواعيد مباريات النصف نهائي للذهاب يومي 27 و28 أبريل 2021، ومباراة العودة في 4 و5 مايو 2021.

تكن المباراة النهائية في 29 مايو 2021 بالملعب الأوليمبي باسم أتاتورك.

الفرق المشاركة بالدور ربع النهائي

فريق ليفربول – مانشيستر سيتي – باريس سان جيرمان – فريق ريال مدريد – فريق بورتو – بوروسيا دورتموند – تشيلسي.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري ابطال أوروبا

تكون القنوات الناقلة لمباريات الدوري هي مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة والمفتوحة، بينما تقوم القناة المفتوحة الأخبارية التابعة لها، بي ان الإخبارية هي من تقوم بنقل القرعة على الهواء مباشرة.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية