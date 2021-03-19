نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر bein Sport News تردد قناة بي ان الإخبارية الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا والفرق المشاركة في المقال التالي
قناة بي ان الإخبارية الناقلة لأخبار قنوات بي ان سبورت الرياضية وأخبار الفرق والمباريات، والتي أيضا تقوم بنقل قرعة المباريات على الهواء مباشر مجانا بدون تشفير، وذلك ليشاهدها القاعدة الأكبر والأعرض من الجماهير، وقد أعلنت اليوم الجمعة 19 مارس 2021 نقل قرعة الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا 2021 بخاصية الفيديو كونفرانس على الهواء مباشرة.
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قرعة دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا والفرق المشاركة
انتهى دور الستة عشر مساء الخميس بفوز عدد ن الفرق وتأهلها إلى الدور ربع النهائي، ويتبقى عمل القرعة لمعرفة الفرق التي ستتواجه في هذا الدور، والذي تبدأ مبارياته في 6 أبريل 2021 المقبل، بينما تكون المباراة النهائية في نهاية مايو، 29 مايو 2021ن بالملعب الأوليبمبي أتاتورك وسط احتفالية كبيرة، وتقام القرعة مساء الجمعة 19 مارس في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويتابعها ملايين من محبي الكرة الأوروبية المتميزة والسريعة وأيضا محبي الفرق المشاركة الأوروبية وتشجيع فرقهم المفضلة.
توقيتات مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية
تقوم قناة بي ان الإخبارية بنقل قرعة اليوم، تتشارك الفرق الثمانية (ليفربول – مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – ريال مدريد – بورتو – بوروسيا – تشيلسي) في الدور ربع النهائي، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه من الجائز أن تتواجه فرق من دولة واحدة مما يزيد الإثارة بالمباريات، ويتبقى مباريات الدور الربع نهائي والنصف نهائي والدور النهائي، في توقيتات من يوم 6 أبريل وحتى نهاية مايو بالتوقيتات التالية:
- في تاريخ 6 و7 أبريل 2021 تكون مباراة الذهاب.
- بينما يكون في 13 و14 ابريل 2021 مباراة العودة.
- وفي يومي 27 و28 أبريل 2021 موعد مباريات الدور نصف النهائي,
- وفي 29 مايو 2021 يوم المباراة النهائية على ملعب أتاتورك الأوليمبي.
تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية 2021
- تردد القناة : على أحد ترددين 12765 أو 11054.
- على الاستقطاب الأفقي.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- الترميز: 27500.
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