نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الجولة 24 اليوم 2021/03/20 في الدوري السعودي في المقال التالي
تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الجولة 24 اليوم من الدوري السعودي للمحترفين، الذي يحظى بمشاهدة واسعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، من أهم وأشهر كلمات البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة عشاق الكرة السعودية فقد دخل الدوري السعودي للمحترفين مراحل الحسم، وأصبحت كل جولة لها أهميتها للفرق الطامعة في الفوز باللقب، والفرق التي تصارع من أجل البقاء في دوري المال والشهرة أقوى المسابقات العربية، وتنقل جميع مباريات الدوري عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية بصورة حصرية وهي أفضل القنوات الرياضية العربية، وتعمل القنوات على إخراج المباريات في أبهى صورة، حتى ترضي طموح عشاق الكرة السعودية في كل مكان من المحيط إلي الخليج.
مباريات اليوم في الدوري السعودي
- مباراة الرائد * الاتحاد : الموعد الساعة 15.15 بتوقيت القاهرة، 16.15 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة الفتح * أهلي جدة : الموعد الساعة 17.30 بتوقيت القاهرة، 18.15 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة الاتفاق * الفيصلي : الموعد 17.30 بتوقيت القاهرة، 18.30 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة الشباب * التعاون : الموعد 17.40 بتوقيت القاهرة، 18.40 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة الهلال * القادسية : الموعد 19.45 بتوقيت القاهرة، 20.45 بتوقيت مكة المكرمة.
- النصر * الباطن : الموعد 19.45 بتوقيت القاهرة، 20.45 بتوقيت مكة المكرمة.
نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية
القنوات الرياضية السعودية هي قنوات تابعة للهيئة العامة الرياضة السعودية، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم انطلقت عام 2002 ميلادي 1423 هجري، وهي تعني باللغة الإنجليزية KSA SPORTS، وكانت انطلاقتها الكبرى في التحديث والتطوير عام 2018 بإطلاقها القنوات 3-4 بتقنية HD، لتتمكن من نقل أكثر من مباراة في وقت واحد، ولمواكبة التطور الرهيب في البث الفضائي وللتواكب مع قيمة الدوري السعودي، ثاني أكبر دوري في القارة الصفراء من حيث القيمة السوقية بقيمة 480 مليون يورو.
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12149
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة السعودية الرياضية 2021
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|12015
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح
|6/5
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|23
|13
|6
|4
|7
|20:44
|24
|45
|2
|الشباب
|23
|13
|6
|4
|7
|28:46
|18
|45
|3
|الاتحاد
|23
|11
|8
|4
|7
|25:36
|11
|41
|4
|التعاون
|23
|9
|8
|6
|7
|19:27
|8
|35
|5
|الأهلي
|23
|10
|5
|8
|7
|37:35
|-2
|35
|6
|النصر
|23
|9
|6
|8
|7
|30:33
|3
|33
|7
|الإتفاق
|23
|9
|5
|9
|7
|37:36
|-1
|32
|8
|القادسية
|23
|7
|10
|6
|7
|37:36
|-1
|31
|9
|أبها
|24
|9
|4
|11
|6
|40:34
|-6
|31
|10
|الفيصلي
|23
|7
|9
|7
|7
|29:30
|1
|30
|11
|الرائد
|23
|8
|4
|11
|7
|34:34
|0
|28
|12
|الباطن
|23
|7
|7
|9
|7
|36:34
|-2
|28
|13
|الفتح
|23
|8
|4
|11
|7
|43:36
|-7
|28
|14
|الوحدة
|24
|8
|3
|13
|6
|48:35
|-13
|27
|15
|ضمك
|23
|5
|6
|12
|7
|40:29
|-11
|21
|16
|العين
|23
|4
|5
|14
|7
|48:26
|-22
|17
قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين
- جوميز لاعب الهلال السعودي برصيد 18 هدف.
- كارلوس ستراندبيرغ لاعب نادي أبها السعودي 15 هدف.
- اللاعب فابيو أبرو لاعب نادي الباطن السعودي برصيد 15 هدف.
- اللاعب رومارينيو لاعب اتحاد جدة برصيد 14 هدف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الجولة 24 اليوم 2021/03/20 في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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