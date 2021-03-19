تحديث تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الجولة 24 اليوم 2021/03/20 في الدوري السعودي

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الجولة 24 اليوم من الدوري السعودي للمحترفين، الذي يحظى بمشاهدة واسعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، من أهم وأشهر كلمات البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة عشاق الكرة السعودية فقد دخل الدوري السعودي للمحترفين مراحل الحسم، وأصبحت كل جولة لها أهميتها للفرق الطامعة في الفوز باللقب، والفرق التي تصارع من أجل البقاء في دوري المال والشهرة أقوى المسابقات العربية، وتنقل جميع مباريات الدوري عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية بصورة حصرية وهي أفضل القنوات الرياضية العربية، وتعمل القنوات على إخراج المباريات في أبهى صورة، حتى ترضي طموح عشاق الكرة السعودية في كل مكان من المحيط إلي الخليج.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

مباراة الرائد * الاتحاد : الموعد الساعة 15.15 بتوقيت القاهرة، 16.15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الفتح * أهلي جدة : الموعد الساعة 17.30 بتوقيت القاهرة، 18.15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الاتفاق * الفيصلي : الموعد 17.30 بتوقيت القاهرة، 18.30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الشباب * التعاون : الموعد 17.40 بتوقيت القاهرة، 18.40 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الهلال * القادسية : الموعد 19.45 بتوقيت القاهرة، 20.45 بتوقيت مكة المكرمة.

النصر * الباطن : الموعد 19.45 بتوقيت القاهرة، 20.45 بتوقيت مكة المكرمة.

نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية

القنوات الرياضية السعودية هي قنوات تابعة للهيئة العامة الرياضة السعودية، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم انطلقت عام 2002 ميلادي 1423 هجري، وهي تعني باللغة الإنجليزية KSA SPORTS، وكانت انطلاقتها الكبرى في التحديث والتطوير عام 2018 بإطلاقها القنوات 3-4 بتقنية HD، لتتمكن من نقل أكثر من مباراة في وقت واحد، ولمواكبة التطور الرهيب في البث الفضائي وللتواكب مع قيمة الدوري السعودي، ثاني أكبر دوري في القارة الصفراء من حيث القيمة السوقية بقيمة 480 مليون يورو.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد