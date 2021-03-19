نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث جديد من واتس اب لجميع هواتف آيفون وايقاف الخدمة للهواتف القديمة في المقال التالي
تحديث جديد من واتس اب لجميع هواتف آيفون، يعتبر تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يستخدمها الآلاف من المستخدمين نظرا لسهولته استخدامها مع امكانية ارسال الرسائل النصية مع امكانية اجراء مكالمات فيديو وصوت بخطوات سهلة، وبالتالي يوجد تحديث جديد لتطبيق الواتساب والذي ينتظرها الكثير من المستخدمين ولكن لم يتمكن الأشخاص أصحاب هواتف آيفون من استخدام هذا التطبيق او الحصول على الرسائل او الاشعارات بعد ذلك.
تحديث تطبيق واتساب الجديد
قد أوضحت شركة واتساب ان التحديث الجديد الذي تم الإعلان عنه منذ فترة طويلة متوقف على بعض البيانات الخاصة بالمستخدمين ولكن هذا الأمر لا يتضمن المعلومات الشخصية الخاصة بهذا المستخدم لأن جميع الرسائل التي يتم إرسالها لجميع الأشخاص تكون جميعها مشفرة وبالتالي لا يتمكن أي شخص آخر من معرفتها
وبالتالي في الفترة الأخيرة حدث الكثير من الإشاعات التي تشمل أن شركة واتساب سوف تقوم بالاطلاع على خصوصية جميع المستخدمين ومشاركتها وبدأ جميع مستخدمي هذا التطبيق بالتأكيد أنهم سوف يقوموا بحذف هذا التطبيق من الهاتف والبحث عن تطبيقات أخرى سهلة الاستخدام مثل تطبيق الواتساب.
ايقاف استخدام واتس اب لهواتف آبل القديمة
تم الاعلان بشكل رسمي من قبل شركة واتساب أن التحديثات الجديدة الخاصة بالتطبيق سوف تتسبب في عدم إمكانية تشغيل على هواتف ابل 9 لأنه سوف يتم العمل على ايقاف النسخ الجديدة من هواتف آيفون، وبالتالي هذا الأمر سوف يكون أمر مزعج لكثير من الاشخاص المستخدمين لهواتف أبل القديم، وبالتالي قامت شركات واتساب في العام الماضي 2020 بإطلاق نظام تشغيل اوس 10 حتى يتمكن من جميع مستخدمي الهواتف الحديثة والقديمة تطبيق واتسابـ، أما بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أقل فسوف يتم إيقاف الخدمة عنه بشكل تلقائي.
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