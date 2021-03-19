نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة ببجي موبايل اخر اصداراتها 2021 pubg mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة ببجي موبايل أحد أفضل الألعاب القتالية التي يمكنك تحميلها على الجوال الخاص بك، حيث تعد اللعبة من أشهر ألعاب القتال الموجودة في الوقت الحالي، فاللعبة تشبه كثيرا ألعاب القتال الملكية التي تتمثل في بقاءك على قيد الحياة في صراعك مع 99 لاعب أخر داخل اللعبة، مع وجود العديد من خرائط اللعب المميزة، وتعدد الأساليب المتبعة في اللعبة.

متطلبات تحميل لعبة ببجي موبايل pubg mobile

تحميل لعبة ببجي موبايل حتي تتم بطريقة صحيحة لابد أن تتوفر العديد من المواصفات في الجهاز الخاص بك.

فبالنسبة لأجهزة الأندرويد لابد أن تتوفر المتطلبات الآتية:-

أن يكون نظام تشغيل الأندرويد 1.1 فما أحدث من ذلك.

كذلك لابد أن تكون الذاكرة العشوائية للهاتف 3 جيجا بايت على الأقل.

أيضا تتطلب اللعبة أن يكون الاتصال بالإنترنت جيد حتي تتمكن من لعبها دون حدوث أي تشنجات من الممكن ان تؤدي إلى خسارتك للعبة.

وبالنسبة لمتطلبات تشغيل لعبة ببجي على الايفون فتتمثل في:-

أن يكون نظام تشغيل الايفون ios9 فما أحدث.

وكذلك أن يكون نوع الايفون iphone 5c فما أحدث.

علاوة على ذلك لابد أن تكون الذاكرة الداخلية الخاصة بالجهاز 16 جيجا بايت على الأقل.

تحميل لعبة ببجي موبايل 2021

نظرا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها اللعبة فقد تم إتاحة العديد من الروابط حتى تتمكن من تحميل اللعبة بكل سهولة.

فيمكنك تحميل لعبة ببجي للموبايل للاندرويد من على متجر جوجل بلاي.

وبالنسبة لحاملي أجهزة الايفون يمكنهم تحميل لعبة ببجي من على متجر اب ستور.

علاوة على ذلك يمكنك تحميل لعبة ببجي بصيغة apk من علي موقع مديا فاير.

كما يمكنك تحميل لعبة ببجي موبايل لايت النسخة المخففة من على متجر جوجل بلاي.