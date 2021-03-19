نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة هاتف Oppo Find X3 PRO الجديد 2021 مميزاته وعيوبه وسعره في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Oppo Find X3 PRO يأتي ضمن سلسلة الهواتف الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل شركة أوبو في الفترة الماضية، ومن المقرر أن يتم إصدار هذا الهاتف في موعد قريب في هذا العام، ففي الفترة الأخيرة صدرت العديد من التسريبات والأخبار حول هذه التحفة الرائعة المرتقبة من أحد عمالقة صناعة الهواتف الذكية الصينية، والتي لاقت رواجًا كبيرًا في الأسواق العربية والخليجية، لذلك سنتناول اليوم كافة التفاصيل حول هذا الهاتف والمواصفات التي تأكدنا منها مع ذكر السعر المتوقع لهذا الهاتف.

مراجعة هاتف Oppo Find X3 PRO

بدايًة يأتي هاتف أوبو فايند إكس 3 برو الجديد بهيكل من الزجاج من الأمام والخلف مع إطار من الألومنيوم، مع وزن جيد يبلغ 193 جرام، والعديد من الألوان التي تمتاز بها شركة أوبو.

أما عن أبعاد الهاتف فهي 163.6 ملم طول× 74 ملم عرض × 8.3 ملم سمك (6.44 x 2.91 x 0.33 بوصة).

الهاتف المقدم من شركة أوبو يأتي مقاوم للغبار والمياه بشهادة IP68 (وهو المعيار المحدد من قبل اللجنة الكهروتقنية الدولية والرامية لتوعية مستخدمي الأجهزة حول مدى مقاومتها للغبار والمياه)، وفي هاتف أوبو الجديد، يسمح بتوفير حماية للجهاز تحت الماء، بعمق 1.55 ملم، ولمدة 30 دقيقة، ويتشابه الهاتف في هذه الخاصية، مع هاتف آخر ولكن من شركة سامسونج هو Samsung Galaxy Xcover 5 .

شاشة الهاتف، تأتي من نوع AMOLED، تعمل باللمس، وتعطي 1 مليار لون، حيث يبلغ حجمها 6.7 بوصة، بينما تبلغ دقتها 3216×1440 بكسل، بكثافة بكسلات تبلغ 525 بكسل لكل إنش، وتبلغ أبعادها 20:9، ويصل معدل تحديثها إلى 120 هيرتز، أما سطوعها فيبلغ 1300 شمعة، وهي تدعم تقنية فيديو ذات المدى الديناميكي العالي، والمعروفة اختصارًا بـ HDR10+، وتبلغ مساحة الشاشة من إجمالي حجم الهاتف 89.6% تقريبًا، وهي تقريبًا نفس الشاشة المتواجدة في هاتفي xiaomi redmi note 10 و Samsung Galaxy a72 .

يتوافر بالشاشة طبقة حماية من نوع كورنينج غوريلا 5 Corning Gorilla .

يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال Dual SIM (Nano-SIM, eSIM) من الجيل الخامس.

أداء الهاتف والمكونات الداخلية

الهاتف يأتي من فئة الفلاج شيب، على غرار النسخة الأخرى من سلسلة X3، مثل oppo find x3 neo فمن الطبيعي أن نشاهد مواصفات قياسية مميزة، حيث أن الهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة من كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 888 الجديد، تأتي تقسيمته كالتالي (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) الذي يعتمد على تقنية 5 نانو متر الموفرة للطاقة بشكل فائق، وبالتالي فمن الصعب أن تنفذ البطارية حتى مع الألعاب الثقيلة.

يعتمد الهاتف على معالج رسومي من نوع Adreno 660 ، والذي يقدم بدوره أداء ولا أروع في الألعاب، لكنه لا يدعم تركيب كارت ميموري لذلك سوف نعتمد على الذاكرة الداخلية التي تعد الأكبر من نوعها في أجهزة أوبو، حيث تأتي بإصدارين، الأول بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام، والثاني بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا رام، وتأتي الذاكرة من نوع UFS 3.1 المعروف عنها كفاءتها وسرعتها العالية، وقدرتها المميزة على توفير الطاقة.

يتوفر بالجهاز مستشعر البصمة والموجود أسفل الشاشة، مع وجود خاصية التعرف على الوجه أو Face Unlock وهي من أحدث وسائل الحماية والأمان للهواتف الذكية.

يعمل الهاتف مع واجهة مستخدم هي الأحدث من فئة ColorOS 11 ، مع توفير نظام التشغيل الـ Android 11 ، الشبيه بنظيره في هاتفي Samsung Galaxy F62 و samsung Galaxy a32 مع توفير التحديثات المستقبلية والدورية للنظام.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير، من نوع ليثيوم بوليمر Li-Po ، وهو الطراز الأحدث من بطاريات ليثيون أيون Li-ion ، وهي غير قابلة للإزالة، وتتوافر بالهاتف خاصية الشحن السريع 65 واط SuperVOOC 2.0 ، وذلك عبر منفذ USB Type C (وهو الشبيه بالموجود في هواتف أيفون)، بحيث يمكن شحن 40% من الهاتف في 10 دقائق فقط، والشحن اللاسلكي بقوة 30 واط، حيث يمكن شحن الجهاز كاملًا في 80 دقيقة فقط، بالإضافة إلى خاصية الشحن العكسي بقوة 10 وات، ويتوافر بالهاتف تقنية الشحن السريع المتطورة USB Power Delivery.

يحتوي الهاتف على العديد من المستشعرات الأخرى المعروفة مثل التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر، بالإضافة للمستشعر الحديث المعروف باسم NFC والذي يتيح التواصل اللاسلكي قريب المدى بين الأجهزة في دائرة لا يتجاوز قطرها 4 سنتيمترات كما توفر إمكانية نقل البيانات بسرعة لا تتجاوز 474 كيلوبايت/الثانية.

لم نلاحظ وجود منفذ 3.5 التقليدي الخاص بسماعات الأذن في هذا الهاتف، أما عن منفذ الشحن يأتي من نوع USB Type-C 3.1 وهو داعم لخاصية الـ On-The-Go وهي التي تتيح إمكانية توصيل الجهاز على أي وحدات أخرى متوفر بها منفذ أو مخرج يو إس بي مثل الماوس أو الكيبورد أو الفلاش ميموري.

الهاتف يأتي مدعومًا بسماعات خارجية stereo speakers .

يتوافر بالهاتف إمكانية الدخول إلى الإنترنت عبر الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

كما يوجد بالجهاز بلوتوث 5.2, A2DP, LE, aptX HD.

يتوافر الجهاز بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والأبيض.

الكاميرا في هاتف أوبو الجديد

الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32 ميجا مع فتحة عدسة f/2.4وهي تدعم الوضع الليلي أو Night Mode إلى جانب التصوير بالديناميكية العالية أو الـ HDR، بالإضافة للتصوير البانوراما، وهي تتيح تصوير مقاطع فيديو بجودة الـ [email protected] .

الكاميرا الخلفية رباعية، وتقسيمها على النحو التالي:

الأولى والأساسية بدقة 50 ميجابكسل وهي الأساسية مع فتحة عدسة f/1.8 وتأتي بمستشعر Sony IMX766 المعروف، والذي يتضمن خاصية omnidirectional PDAF ، بالإضافة لدعمها خاصية المثبت البصري أو الـ OIS .

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 13 ميجا بفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التكبير البصري بقدرة 2x optical zoom ، وتتضمن خاصية الـ Telephoto والتي تتيح عمل زووم دون فقدان لأي تفاصيل في الصور.

الكاميرا الثالثة، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 ، وهي مخصصة للتصوير العريض أو الـ Ultra Wide .

الكاميرا الرابعة بدقة 3 ميجا، وبفتحة عدسة f/3.0 وهي مخصصة للتصوير ماكرو.

تدعم الكاميرات التصوير بجودات [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps .

يتوافر بالكاميرات الخلفية فلاش LED الموجود أيضًا في هاتفي Samsung Galaxy a52 .

وإجمالًا، الهاتف مميز للغاية، حيث يقدم الكثير من القدرات الرائعة للمستخدم، وبشكل خاص في التصوير والتقريب دون أي تأثير سلبي في الجودة، والألعاب والتطبيقات تأتي مدعومة بالمعالج الأحدث من شركة كوالكوم الذي أحرز أعلى أداء ممكن من بين المعالجات المتاحة.

سعر هاتفOppo Find X3 PRO

قبل الخوض في الحديث عن سعر الهاتف، يبنغي أن نعلم بدايةً أنه قد تم الإعلان عنه في 11 مارس الجاري، غير أنه من المتوقع أن ينزل إلى الأسواق في أواخر الشهر الجاري.

أما عن سعر الهاتف في الأسواق العالمية للنسخة 256 جيجا ذاكرة داخلية و12 جيجا سعة الرامات حوالي 1375 دولار، أو 1150 يورو، وسعر الهاتف في السعودية هو 5131 ريال، والسعر في مصر لهذه النسخة حوالي 21451 جنيه.

وفي النهاية ينبغي العلم أن الهاتف يقدم أداء رائع في هذه الفئة السعرية، لكن الهاتف به العديد من الأشياء المنقوصة التي كنا نفضل تواجدها في الهاتف، فمن العيوب في الهاتف عدم إتاحة تركيب ذاكرة خارجية لزيادة الذاكرة الداخلية في الهاتف، وكذلك عدم توافر الراديو FM، والهاتف كذلك لا يدعم منفذ السماعات المعتاد 3.5mm فهو يعتمد على سماعات البلوتوث بشكل أساسي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على هاتف أوبو Oppo Find X3 PRO الجديد 2021، وأبرز وأهم مواصفاته ومميزاته، بالإضافة لعيوبه البسيطة والتي تكاد لا تذكر، واختتمنا بالحديث عن السعر المتوقع للهاتف في الأسواق العالمية والسوق المصرية والسعودية.