نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 بدون كذب والطريقة مجربة شخصيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تريد شحن شدات ببجي مجانا بطريقة رسمية بدون كذب فاليوم، سوف نوضح بالضبط كيف يمكنك الحصول على UC في اللعبة مجانًا تمامًا وعبر طرق شرعية، لكن قبل أي شيء، عليك أن تفهم أنه لا يوجد شيء مجانا 100%، وكل المواقع التي تدعي حصولك على الآلاف من UC هي مجرد مواقع مزيفة. قد تكون بعض هذه المواقع أو التطبيقات ضارة، وقد تجمع بياناتك الخاصة داخل اللعبة، ومن ثم تجد الحساب الخاص بك قد اختفى إلى الأبد. لذلك لا تثق أبدًا في أي شخص يدعي أنه سيحصل على UC مجانًا.

شحن شدات ببجي مجانا

والآن سنتعرف في هذه المقالة على كيفية شحن شدات ببجي مجانا، وسوف نعلمك كيفية الحصول على UC مجانًا في ببجي موبيل، فإننا نعني أننا سنبين لك كيفية الحصول عليها دون إنفاق أي أموال حقيقية، ولكن سيتعين عليك العمل بجد من أجلها والتحلي بالصبر أيضًا.

كيف يمكنني الحصول على UC مجانًا

وفقًا لك طريقتان شرعيتان فقط لكسب شدات مجانًا في لعبة ببجي.

إحداهما من خلال لعب PUBG Mobile Bonus Challenges ثم استرداد عملات المعركة.

والطريقة الثانية هي كسب أرصدة جوجل بلاي عبر Google Opinion Rewards و ثم استخدامه لشراء الشدات.

تحدي PUBG Mobile Bonus

في آخر تحديث لببجي، أضاف المطورين خيارًا يمكن للاعبين من خلاله الحصول على ما يصل إلى 1800 UC مجاني فقط من خلال لعب Bonus Challenges. لكسب شدات مجانًا، كل ما عليك فعله هو الاستمرار في لعب Bonus Challenge وكسب عملات Battle Coins. يمكن بعد ذلك استبدال عملات المعركة هذه مقابل UC في اللعبة نفسها. للحصول على فكرة، ضع في اعتبارك أن 1000 عملة معركة تساوي 100 UC.

الطريقة الثانية للشحن

Google Opinion Rewards هو تطبيق من جوجل نفسها. قم بتنزيل التطبيق وأجب على استطلاعات الرأي السريعة لكسب أرصدة جوجل بلاي. يمكنك بعد ذلك استخدام هذه الائتمانات لشراء UC في ببجي موبيل. لكن الأمر ليس سهلاً كما يبدو. لقد جربناها شخصيًا قبل كتابة هذا المنشور. واستغرقنا شهرين لكسب ما يكفي لشراء بطاقة معركة واحدة. هذا ليس بسبب المبلغ الذي تجنيه عن طريق ملء الاستبيان، ولكن لأنك ستتمكن فقط من ملء حوالي 2-3 استطلاعات في الأسبوع.