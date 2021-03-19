غداً بصنعاء .. بدء فعاليات المؤتمر الثاني للطب المخبري
تبدأ غداً السبت بصنعاء فعاليات المؤتمر الثاني للطب المخبري، تنظمه وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالمركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية.
يهدف المؤتمر إلى الارتقاء بمستوى الطب المخبري أكاديمياً ومهنياً ورفع مستوى الجودة الشاملة في المختبرات الطبية وصولاً إلى الاعتمادية العربية والدولية وتحسين جودة خدمات نقل الدم.
ويناقش المؤتمر خلال الفترة 20- 23 عدداً من أوراق العمل والأبحاث حول الجودة الشاملة في المختبرات الطبية والتعليم والبحث العلمي في الطب المخبري والوبائيات الحقلية في اليمن وكوفيد 19 وأخلاقيات مهنة الطب المخبري.
كما يناقش المؤتمر الذي سيشارك فيه نخبة من ذوي الاختصاص في الطب المخبري محلياً ودولياً والكوادر الطبية المختصة والشركات والمؤسسات الطبية، أوراق عمل حول خدمات نقل الدم والتوعية بمخاطر مقاومة المضادات الميكروبية.
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