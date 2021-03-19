برنامج شحن شدات ببجي مجانا السيزون 18 PUBG UC ببلاش

برنامج شحن شدات ببجي مجاناً ، تعد لعبة ببجي هي الأكثر شعبية بين الألعاب منذ فترة طويلة، مستخدمي لعبة ببجي من جميع الفئات العمرية، يسعى دائماً اللاعبين للحصول علي شدات ببجي مجاناً ولكن بدون دفع المال، والطرق الحصول على شدات المجانية هي الأكثر بحثاً وطلباً، لذلك فسنعرض لك طريقة ستساعدك في ربح شدات مجانية.

برنامج شحن شدات ببجي

الكثير من الأشخاص يرشحون تطبيقات وبرامج مزيفة والهدف منها تجميع بيانات عن اللاعبين أو الشهرة وكسب المال، ولكن هذا التطبيق حقيقي ومجرب، نرشح لك برنامج شحن شدات ببجي سيوفر عليك البحث المتواصل عن حلول لشحن الشدات مجانا.

تطبيق Roaster Earn لشحن شدات

هذا التطبيق يشبه بحد كبير تطبيق mGamer، ولكنه يحتوي علي مزايا إضافية ليست موجودة في كثير من التطبيقات لشحن شدات ببجي مجانا سنذكرها، لكي تستمتع بالجوائز والهدايا التي يقدمها البرنامج شحن شدات لك قم أولاً بتحميله علي جوالك من المتجر، وبعدها افتحه واكمل باقي الخطوات:

عند فتح التطبيق سيطلب منك بالموافقة علي شروط الخصوصية وبعدها سينقلك إلي الصفحة التالية، وهي صفحة تسجيل الدخول. قم بالضغط علي إنشاء حساب جديد؛ لأنها أول مرة لك في استخدام البرنامج، ويمكنك تسجيل الدخول عن طريق حسابك في جوجل.

الآن قمت بالدخول إلي التطبيق لشحن الشدات مجانا ويمكنك استخدامه بكل سهولة، كل ما عليك هو تنفيذ احد المهام الموجودة بالتطبيق ومنها:

لعب بعض الألعاب الموجودة بالتطبيق وأي نقاط تجمعها خلال اللعب ستضاف لنقاطك. متابعة الصفحة الخاصة بالتطبيق علي الانستجرام وسيتم منحك 100 نقطة. ضع إعجاب لصفحتهم علي الفيسبوك وستربح 100 نقطة. عمل اشتراك للقناة علي اليوتيوب وربح 50 نقطة. تقييم التطبيق وسيعطيك 50 نقطة. حل بعض المسائل الحسابية البسيطة وسيعطيك بعض النقاط. كسب الهدايا عند الدخول لخانة المكافئات واختر هديتك واربح جائزتك. ادخل كود المكافئة التي ستحصل عليها من التطبيق وستربح 100 نقطة.

لشحن شدات ببجي مجانا