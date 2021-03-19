تعرف على سعر ومواصفات سيارة ايسوزو ديماكس 2021 تعد شركة ايسوزو موتورز المصنعة لسيارة ايسوزو ديماكس من أكبر الشركات اليابانية المصنعة للسيارات، والشاحنات بأنواعها، والتي أنشأت عام 1916 باليابان، وكانت سيارة ايسوزو مينكس من أقدم السيارات التي صنعتها الشركة وكان ذلك عام 1953، وكان آخر إصدار لهذه الشركة هي سيارة ايسوزو ديماكس، والتي حصدت شعبية متوسطة بين السيارات على الرغم من أسعارها المتوسطة، وسنتعرف معكم على سعر ومواصفات سيارة ايسوزو ديماكس بشكل تفصيلي.

مواصفات سيارة ايسوزو ديماكس 2021

مواصفات سيارة ايسوزو ديماكس 2021 يتميز هيكل السيارة الخارجي بأنه مزيج من البلاستيك والمعدن، وهي تسع لأربعة ركاب بمقاعد من الجلد المقوى الناعم.

السيارة مزودة بشبكة من مادة النيكل، وبها فوانيس امامية بنظام الليد المتحركة.

كشافات السيارة الأمامية تتكون من عدستين: الأولى صغيرة بها إنارة في حالة السبورة، والثانية لإرسال إشارات للسائقين في السيارات القادمة.

قوة محرك السيارة 166 حصان، وعزم 389 نيوتن لكل متر، ويتكون المحرك من 3 لتر، و6 سلندر.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات مختلفة، كما أن السيارة تعمل بالدفع الخلفي.

تتميز مقاعد السيارة الأمامية بوجود مساند خاصة للمشروبات ووضع الأيدي للسائق والراكب بجانبه.

توجد فتحات خلف المقعد لوضع المتعلقات الشخصية للحفاظ عليها.

يمكن للسائق التحكم في غلق وفتح نوافذ السيارة بواسطة أزرار على باب السيارة.

تتوافر السيارة باللونين: الأحمر والرمادي.

سعر سيارة ايسوزو ديماكس 2021

سعر سيارة ايسوزو ديماكس 2021 تتوافر سيارة ايسوزو ديماكس في المملكة العربية السعودية بنسختين:

الأولى ايسوزو D-MAX، ويتراوح سعرها ما بين 60 إلى 80 ألف ريال سعودي.

الثانية D- MAX CT، ويتراوح سعرها ما بين 84 إلى 88 ألف ريال سعودي.

ويذكر أن السيارة ستتوفر في مصر مطلع سبتمبر 2021، وبعدها سيتم تحديد سعر البيع.