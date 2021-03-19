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عمر شويل - جدة تعرف على طريقة تغيير إسم المستخدم في السناب شات وإنشاء حساب جديد، يعد السناب شات من برامج التواصل الاجتماعي التي ازداد انتشارها مؤخراً بين الشباب، وزاد انتشاره بين المشاهير، حيث يتم تسجيل العديد من اللحظات السعيدة على التطبيق، وقد لاقى إقبالا كبيراً نظراً لما به من مميزات عدة ينفرد بها عن باقي التطبيقات، أهمها: القيام بحذف الرسائل تلقائياً، عدم القدرة على تهكير حساب الشخص أو سرقته، وهذه من أكثر مميزات الأمان التي جذبت المستخدمين.

طريقة تغيير إسم المستخدم في السناب شات

يقوم مستخدمين السناب شات باستخدام الأسماء المقترحة لهم من قبل التطبيق بطريقة عشوائية، وبعد ذلك يرغب المستخدم في تغيير إسم المستخدم الخاص به، ولكن السناب شات لا يمكنه تغيير إسم المستخدم مرة أخرى، كما لايمكن نقل بيانات الحساب من اسم مستخدم لآخر، بل يمكن تغيير إسم العرض باتباع الخطوات الآتية:

فتح تطبيق السناب الخاص بك.

تسجيل الدخول إلى الحساب المراد تغيير إسم العرض له.

الضغط على الملف الشخص، ومن أعلى يسار الشاشة نختار ملف التعريف الخاص بي.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالاعدادات في أعلى اليمين.

الضغط على الإسم ثم إزالة الإسم.

إدخال اسم المستخدم المراد تغييره، والضغط على حفظ.

طريقة إنشاء حساب على السناب شات

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى السناب شات، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: