سامسونج جالاكسي a72 سعر ومواصفات Samsung galaxy a72 والمميزات

سامسونج جالاكسي a72 سعر ومواصفات Samsung galaxy a72، أحد أهم الهواتف الجديدة التي طرحتها شركة سامسونج جالاكسي مؤخرا والذي يتميز بإضافات عديدة عن الإصدارات السابقة من هواتف سامسونج جالاكسي الجديدة، لهذا نستعرض معكم أهم ما يميز هاتف Samsung galaxy وأبرز العيوب وكذلك المواصفات التي من شأنها تحدد على الراغب في اقتناء هاتف جديد أن يقوم بشراء هذا الهاتف ام لا يوفر متطلبات الشخص.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي a72

أهم مواصفات هذا الهاتف تحتوي على التالي:



الإصدار الأول يحتوي على ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت.

الإصدار الثاني يحتوي على ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

إمكانية إضافة ذاكرة خارجية كارت ميموري بحجم 1 تيرا بايت في الإصدار الأول والثاني.

دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل وتحتوي على فتحة عدسة F/2.2.

الكاميرات الخلفية رباعية: الكاميرا الأولي يأتي بدقة 64 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، أما الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 5 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف على حماية بصمة وجهة وبصمة يد.

مميزات Samsung galaxy a72

يتميز هذا الهاتف بشاشة ذات جودة عالية مشبعة بالألوان.

بطاقة الهاتف كبيرة جدا تعمل لفترات طويلة جداً دون الحاجة إلى عمليات الشحن المستمر.

يتميز الهاتف بمقاومة الشديدة للماء والغبار، حيث يمكن للهاتف أن يعمل بعد سقوطه في الماء لمدة زمنية لا تزيد عن نصف ساعة في عمق 1 متر تقريباً.

سعر سامسونج جالاكسي a72

سعر هاتف ومواصفاته تتشابة بشكل كبير مع هاتف Samsung Galaxy a52، حيث جاء سعر الإصدار الأول الذي يحتوي على ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا بسعر 7800 جنية مصري، أما عن سعر النسخة الثانية التي تحتوي على ٢٥٦ جيجا بايت مع ٨ جيجا بايت، بسعر 8222 جنية مصري.