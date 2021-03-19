نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ملصق واتساب باستخدام برنامج Sticker Maker For WhatsApp في المقال التالي
يستخدم عدد كبير من الاشخاص على مستوى العالم برنامج الواتس بمختلف الأعمار فهو من أفضل البرامج التي يمكن استخدامها للتواصل مع الأصدقاء والاقارب بطريقة سهلة وبسيطة، تسائل العديد من المستخدمين عن طريقة عمل ملصق واتساب واستخدامه في الماحدثات ليعطي شكلاً من المتعة والفكاهة في المحادثة فتابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة عمل تلك الملصقات والبرنامج المستخدم.
طريقة عمل ملصق واتساب
برنامج الواتس وخدمة الملصقات:
قامت الشركة برنامج الواتساب بتوفير العديد من الملصقات المجانية التي يمكن استخدامها بحرية أثناء المحادثة مع الأصدقاء كما أضافت الشركة أيضاً خدمة تحميل بعض الملصقات الاخرى من المتجر سواء كان جهازك أندرويد أو أيفون واستخدامها بشكل مجاني.
يمكنك أيضاً عمل الملصقات الخاصة بك أو تحويل أي صورة أو حتى صورك إلى ملصق ولكن باستخدام برامج أضافية بجانب الواتس ،يتم تحميلها من المتجر الخاص بجهازك والاستمتاع بهذا البرنامج.
أفضل تلك البرامج هو برنامج Sticker Maker For WhatsApp والذي يمكنك من تحويل أي صورة في ألبوم هاتفك أو من على موقع جوجل أو جوجل درايف إلى ملصق يمكن حفظه واستخدامه على الواتساب.
طريقة عمل ملصق واتساب باستخدام البرنامج:
- قم بالدخول على المتجر الخاص بجهازك وابحث عن البرنامج.
- قم بتحميل البرنامج على جهازك.
- اضغط على كلمة Create
- اضغط على New list لإنشاء جديد.
- اختر الملصق التعريفي الخاص بالمجموعة.
- اختر add sticker لإضافة المزيد من الملصقات.
- قم بتحميل الصورة ليتم تحويلها لملصق ثم اضغط حفظ.
- بعد ذلك يتم نقل الملصقات بشكل تلقائي إلى الواتس ليتم استخدامها.
- يمكنك بعد ذلك الخول على الواتس واختيار الملصق الذي تريده ثم تحميله والضغط عليه.
- يتم إرسال الملصق بشكل تلقائي داخل المحادثة المفتوحة.
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