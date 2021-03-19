نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إخفاء شبكة Wi Fi أفضل وسيلة لتسريع النت وحماية الراوتر من الاختراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إخفاء شبكة الواي فاي Wi Fi لحماية الراوتر الخاص من الاختراق والتجسس، وللحفاظ على سرعة الإنترنت لديك وعدم استهلاك اشتراك الإنترنت بسرعة، نتناول اليوم طريقة تحميك من التطبيقات والبرامج التي تحاول اختراق شبكة Wi Fi الخاصة بك، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من بطء الإنترنت أكثر من الطبيعي أو نهاية الباقة الخاصة بالإنترنت في منتصف الشهر أو باكراُ عن المٌعتاد، ويكون التفسير الوحيد أن شبكة الواي فاي لديكم مُخترقة من قبل آخرون عن طريق برامج أو تطبيقات، لذا قد توصلنا لطريقة تُعد هي الحل النهائي لتلك المشكلة حيث تتمكن من خلالها من إخفاء شبكة Wi Fi لديك، فلا يستطيع أي شخص اختراقها لا عبر التطبيقات ولا البرامج، وبالتالي لا يستطيع أي شخص رؤية شبكتك والاستفادة من الإنترنت الخاص بك.

طريقة إخفاء شبكة Wi Fi لتسريع الإنترنت

لكي تتمكن من حماية شبكة Wi Fi الخاصة بك عبر إخفائها عليك الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالراوتر، وذلك عن طريق الدخول على المُتصفح وكتابة 192.168.1.1 في قائمة البحث أو 192.168.0.1 أو 192.168.1.0، ولتتعرف أيهم سيفتح إعدادات شبكة Wi Fi الخاصة بك عليك الضغط على start في الكمبيوتر، ثم كتابة أمر cmd في قائمة البحث السُفلى وستظهر خيارات عديدة عليك إختيار cmd من بينها، ستظهر شاشة سوداء عليك كتابة أمر ipconfig بها والضغط على الكليك الأيسر وسيظهر رقم إعداد شبكة الواي فاي في خانة Default Gateway.

حماية شبكة الواي فاي من الاختراق والتجسس

فور فتح الصفحة الخاصة بإعدادات شبكة Wi Fi قم بإدخال اسم المُستخدم وكلمة السر ثم الضغط على advanced، وسيتم فتح صفحة جديدة بها عدة خيارات منها Status وNetwork وWireless وعدة خانات أُخرى، يتم إختيار خانة wireless يتم إعادة ضبط خانة SSID Broadcast إلى Disable، حيث أن تلك الخاصية تعمل على إخفاء شبكة الواي فاي على المُتطفلين والهاكرز والتطبيقات والبرامج التي تحاول اختراقك، ويعتبر إخفاء شبكة الإنترنت أحد أفضل الحلول في علاج بطء الإنترنت وسوف تلاحظ زيادة سرعة النت لديك بعد تفعيل الخاصية.

بعد تفعيل تلك الخاصية عليك تغيير اسم شبكة Wi Fi الخاصة بك لكي لا يتعرف عليها الأشخاص الذين حاولوا اختراقها من قبل، ولكي تتمكن من إدخال شبكة Wi Fi الجديدة عليك الضغط على ذر Wi Fi ضغطة مطولة حتى تظهر الشبكات المتصلة، ثم يتم الضغط على أيقونة Add network وإدخال اسم شبكة الواي فاي الجديدة وإدخال كلمة السر وحفظ الشبكة.