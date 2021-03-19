نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ضغط الملفات في المقال التالي
يحتاج الكثير من في التعاملات اليومية علي جهاز الكمبيوتر برنامج ضغط الملفات لتسهيل جمع حزمة من البيانات والملفات داخل حافظة واحدة وغلقها بحزمة أو ملف واحد ذو حجم معين باستخدام تكنولوجيا تشفير ووضع كلمة سر Password أو بدون، كما يمكن ضغط مساحة وحجم الملف عند تكوينه لنتمكن من إرساله لجهة أخري عبر البريد الإلكتروني والذي يحظر إرسال بعض الملفات فوق مساحة الـ 20 ميجا بايت وعندها نحتاج لضغط مساحة الملف باستخدام ضاغط الملفات ومن ثم بعد إرسال الملف للطرف الثاني يستخدم ذات البرنامج لفك الضغط أو التشفير والحصول علي المحتويات في حجمها الأصلي، وأشهر تلك البرامج هو برنامج الوين رار WinRAR وأيقونته تشبه حزمة من الكتب.
برنامج وين رار WinRAR
هو برنامج ضغط الملفات المستخدم في ضغط حزم الملفات الرقمية لتقليل حجمها وتشفير محتوي المضغوط ، من تطوير شركة يوجين روشال للبرمجيات ، وهو نسخة مجانية و يساعد في رفع الملفات الكثيرة معاً، ويعطي صلاحيات الفحص لبرامج الجدار الناري بفحص المحتويات عبر كود تشفيره، كما يمكنك التعرف علي طريق استرجاع الملفات المحذوفة من جهازك.
مميزات برنامج وين رار
- ضغط وتقليل حجم الملفات
- تشفير محتوي الحزمة وإمكانية وضع كلمة سر لفك الحزمة
- السماحيات لبرامج الفحص بالتحقق من محتوي الحزمة.
- السماح بتعديل محتوي الضغط والإضافة عليه.
- واجهة استخدام سلسله وبسيطة تتقبل خاصية السحب والأسفاط كمواقع رفع الصور.
- دعم كثر من اللغات علي واجهة الاستخدام الخاصة به.
- العمل علي معظم صيغ وامتدادات ملفات الضغط الخاصة بالبرامج الأخري.
- يتوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة ويسهل اندماجه معها.
- يحتاج لإمكانيات بسيطه للعمل علي أجهزة الكمبيوتر.
الإمكانيات المطلوبة لتشغيل برنامج وين رار
برنامج ضغط الملفات وين رار في احدث أصداراته WinRAR 6.00 بحاجة لبعض الإمكانيات البسيطة وتتمثل في الآتي :
- مساحة تخزين 3.1 ميجا بايت
- ذاكرة وصول عشوائي RAM بقدرة 256
- كارت شاشة 512.
- نسخة تشغيل ويندو XP وما فوقها.
خطوات الحصول علي برنامج ضغط الوين رار واستخدامه
- البحث عبر جوجل عن كلمة وين رار واستخدام رابط التحميل للحصول علي النسخة WinRAR 6.00
- إتباع خطوات تنصيب البرامج بالضغط علي Setup ، Next حتي ننتهي من التنصيب.
- اتباع الفيديو المرفق بالمقال حسب ترتيب أرقامها لتنفيذ الضغط ووضع رقم سري.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج ضغط الملفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.