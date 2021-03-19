يحتاج الكثير من في التعاملات اليومية علي جهاز الكمبيوتر برنامج ضغط الملفات لتسهيل جمع حزمة من البيانات والملفات داخل حافظة واحدة وغلقها بحزمة أو ملف واحد ذو حجم معين باستخدام تكنولوجيا تشفير ووضع كلمة سر Password أو بدون، كما يمكن ضغط مساحة وحجم الملف عند تكوينه لنتمكن من إرساله لجهة أخري عبر البريد الإلكتروني والذي يحظر إرسال بعض الملفات فوق مساحة الـ 20 ميجا بايت وعندها نحتاج لضغط مساحة الملف باستخدام ضاغط الملفات ومن ثم بعد إرسال الملف للطرف الثاني يستخدم ذات البرنامج لفك الضغط أو التشفير والحصول علي المحتويات في حجمها الأصلي، وأشهر تلك البرامج هو برنامج الوين رار WinRAR وأيقونته تشبه حزمة من الكتب.

برنامج وين رار WinRAR

هو برنامج ضغط الملفات المستخدم في ضغط حزم الملفات الرقمية لتقليل حجمها وتشفير محتوي المضغوط ، من تطوير شركة يوجين روشال للبرمجيات ، وهو نسخة مجانية و يساعد في رفع الملفات الكثيرة معاً، ويعطي صلاحيات الفحص لبرامج الجدار الناري بفحص المحتويات عبر كود تشفيره، كما يمكنك التعرف علي طريق استرجاع الملفات المحذوفة من جهازك.

مميزات برنامج وين رار

ضغط وتقليل حجم الملفات

تشفير محتوي الحزمة وإمكانية وضع كلمة سر لفك الحزمة

السماحيات لبرامج الفحص بالتحقق من محتوي الحزمة.

السماح بتعديل محتوي الضغط والإضافة عليه.

واجهة استخدام سلسله وبسيطة تتقبل خاصية السحب والأسفاط كمواقع رفع الصور.

دعم كثر من اللغات علي واجهة الاستخدام الخاصة به.

العمل علي معظم صيغ وامتدادات ملفات الضغط الخاصة بالبرامج الأخري.

يتوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة ويسهل اندماجه معها.

يحتاج لإمكانيات بسيطه للعمل علي أجهزة الكمبيوتر.

الإمكانيات المطلوبة لتشغيل برنامج وين رار

برنامج ضغط الملفات وين رار في احدث أصداراته WinRAR 6.00 بحاجة لبعض الإمكانيات البسيطة وتتمثل في الآتي :

مساحة تخزين 3.1 ميجا بايت

ذاكرة وصول عشوائي RAM بقدرة 256

كارت شاشة 512.

نسخة تشغيل ويندو XP وما فوقها.

خطوات الحصول علي برنامج ضغط الوين رار واستخدامه