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عمر شويل - جدة 4 طرق جديدة لشحن جواهر فري فاير والحصول على المزيد من الجواهر المجانية 2021م ، تُعد لعبة فري فاير من نوع الباتل رويال من تطوير 111 الذي يُطلق على الألعاب التي تحتوي على محاكاة الحروب والمغامرات والبقاء على قيد الحياة، تم إصدارها في ديسمبر 2017م، وفي عام 2019 أصبحت اللعبة أكثر شهرة وتحميلاً حول العالم، حيث بلغت حوالي 500 مليون تحميلاً مقارنة بباقي الألعاب الالكترونية، وحققت نجاحًا كبيرًا حوالي مايقرب من مليار دولار حول العالم، فهى من إنتاج شركة غارينا عام 2017م.

تسيطر الألعاب الإلكترونية على عقول الكبار والصغار على حد سواء فى أى مكان في العالم، تعتبر لعبة فري فاير من أبسط وأسهل الألعاب فلا تحتاج إلى موبايل ذو مساحة تخزين عالية، بل يكفيها موبايل ذى مساحة تخزين متوسطة، لما تتميز به اللعبة من حجم صغير مما يسهل عليك تحميلها ولعبها بطريقة ممتعة.

4 طرق جديدة لشحن جواهر فري فاير والحصول على المزيد من الجواهر المجانية 2021م

تعتمد لعبة فري فاير بشكل كبير على شحن جواهر فري فاير، فيلجأ اللاعبون إلى البحث عن الطرق المجانية التي تساعدهم على شحن الجواهر بخطوات سهلة وبسيطة للحصول على العتاد والملابس والأدوات والسكنات والمعدات الثقيلة وأزياء الشخصيات، ويجب الحذر من أن هناك الكثير من المواقع الالكترونية الكاذبة والتي تتسم بالنصب والاحتيال، ومن خلال السطور القادمة سنعرض لكم أربع طرق مجانية وموثوقة لشحن جواهر فري فاير بطريقة سهلة وبسيطة للحصول على كل مستلزمات اللعبة، والوصول لمستويات متقدمة.

تطبيق surfee

الدخول على متجر Google play وتنزيل تطبيق surfee وملئ البيانات الخاصة بالتسجيل في حالة توفير رمز إحالة يتم ادخاله، وفي حالة عدم توفره يتم ادخال الرمز التالي jidxr ومن خلال ذلك يمكنك استبدال النقاط للحصول على الجواهر المجانية.

تطبيق Watch and win

يمكنك من خلاله الحصول على المزيد من الجواهر عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة أو عن طريق تنزيل التطبيق وحذفها.

تطبيق Google play

يُعد من أكثر التطبيقات ضمانًا، من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي واختيار البلد والعنوان والحساب لأمريكا للحصول على نقاط تُمكنك من الحصول على المجانية.

تطبيق BOOYAH

تطبيق ذو مساحة صغيرة لا يحتاج إلى موبايل ذو مساحة تخزين عالية، يتم تخزينه على الموبايل وبعد تنزيله يتم ربطه بالفيس بوك ويتم الاستفادة منه عن طريق ربطه مباشرة باللعبة وفتح التطبيق ومشاهدة الفيديوهات أو عن طريق البث المباشر للمستخدمين وهذه الطريقة تستطيع من خلالها الحصول على العديد من الجواهر المجانية.