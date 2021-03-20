واتساب.. احذر رسائل خطيرة تصل لمستخدمي التطبيق

لا تزال الرسائل المزعجة تصل إلى مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp الشهير، رغم اتجاه إدارة فيسبوك لاتخاذ بعض الخطوات التقنية للسيطرة على هذا الأمر، ومع صباح اليوم أطلقت عدة جهات أمنية تحذيرات لمستخدمي تطبيق واتساب حول العالم، جاء فيها ضرورة الحذر جيداً من بعض الرسائل الخادعة، ورغم ذلك فهي منتشرة بصورة كبيرة على تطبيق التراسل الفوري الأشهر حالياً.

رسائل خطيرة في تطبيق واتساب

تستغل الرسالة المخادعة الجديدة أزمة عالمية وهي انتشار جائحة كورونا، وتم تصميم نص الرسالة في صورة تخدع الأشخاص الراغبين في الحصول على لقاح هذا الفيروس الجديد، فتقول الرسالة المزيفة أنه يوجد أحد مراكز اللقاحات متوافر لديه كمية كبيرة منها، ويمكن للجميع حول العالم الحصول على أحد تلك اللقاحات وعليهم البدء في التنفيذ فوراً.

يتواجد في تلك الرسالة رابط مشبوه عند النقر عليه يخرجك من تطبيق واتساب WhatsApp، وبعد الدخول إلى تلك الرسالة تبدأ المشاكل في الظهور، حيث تبدأ سلسلة من الخطوات المنظمة تنتهي باختراق الهاتف وتهديد بيانات والمعلومات الشخصية لمستخدمي الواتس آب.

مواقع مزيفة تسرق الأموال

لا تقتصر المشاكل على حماية البيانات الشخصية لكن وصل الأمر إلى التعرض للابتزاز وخسارة الكثير من الأموال النقدية، حيث يحتوي الموقع المشبوه على تصميم يبدو من صورته الخارجية أنه متخصص في حجز اللقاحات، بعدها يطلب من المستخدم إدخال بعض من البيانات الشخصية مثل الاسم والعمر، الخطوة الأخطر حين يطلب هذا الموقع من زائره إدخال بيانات البطاقة البنكية الخاصة به، وهذا الطلب يأتي في صورة مبلغ نقدي للتأكد من مدى جدية الحجز، لكن في واقع الأمر لا توجد أي لقاحات في هذا الأمر، ويذهب هذا المبلغ النقدي المدفوع إلى جيوب ومحافظ الأشخاص المتسللين.