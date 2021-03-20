نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل مفاجئ يصيب وأتساب عالمياً اليوم وتعطل علي مستوي دول كثيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عطل مفاجئ يصيب وأتساب عالمياً اليوم الجمعة 19 مارس الحالي والتعطل الذي حدث بالتطبيق كان علي مستوي دول كثيرة والعطل أصاب التطبيق في إرسال الرسائل وكافة الفيديوهات والمستندات وبسبب العطل الذي حدث بالتطبيق أصابه بعدم التجاوب مع أي شئ يتم إرساله وتسبب ذلك في انقطاع مفاجئ في وأتساب وفيس بوك وانستغرام وهي وسائل التواصل الاجتماعي التي تلاقي تفاعل كبير علي مستوي العالم كمنصات الأشهر في التواصل ما بين المجتمعات وكان السؤال من مرتادي منصات التواصل المجتمعي عن عودة خدمة وأتساب وفيس بوك وانستغرام وكان العطل الذي حدث علي مستوي دول كثيرة حول العالم أستمر لوقت ليس بقليل مما إثار فضول الكثيرين من مستخدمي التطبيق ما أسباب عطل وأتساب وليس هذا التطبيق فقط الذي أصابه العطل ولكن منصة تويتر أيضاً عاني الكثيرين من هذا العطل وكان الجميع ينتظرون عودة وأتساب وفيس بوك وانستغرام للعمل من جديد .

عطل مفاجئ يصيب وأتساب وما حدث من شكاوى من مستخدمي المنصة الشهيرة

أنقطاع مفاجئ في وأتساب وفيس بوك وانستغرام والشكاوى الكثيرة التي كانت من كثيرين حول العالم عن العطل الذي حدث والذي تسبب بشبه شلل كامل للخدمة علي التطبيقات للتواصل الاجتماعي وكانت الشكاوى علي مستوي دول كثيرة حول العالم والذي حدث من عطل مفاجئ وأتساب وفيس بوك وانستغرام عالمياً وكانت الشكاوى من حول العالم من مستخدمي التطبيق يتم تقديمها علي الموقع DAWN DETECTOR وهو الموقع العالمي المختص في أستقبال الشكاوى الخاصة بالأنترنت بوجه عام والشكاوى التي تحدث في مثل هذه الأعطال بشكل خاص و عطل وأتساب عالمياً كان المشتكون من هذا العطل أرسلوا شكواهم علي هذا الموقع المتخصص ولم يكن عطل مفاجئ يصيب وأتساب للمرة الأولي علي مستوي العالم بل حدث مرات متكررة علي فترات زمنية متتالية وربما يكون هذا العطل بسبب عطل تقني أو معلوماتي أو أن السيرفر الخاص بالتطبيق حدث به عطل مما تسبب في تعطيل الخدمة علي التطبيق وتسبب في أنقطاع وأتساب .

ما هي الأسباب التي أدت إلي أنقطاع وأتساب في تقديم خدماته عبر الأنترنت علي مستوي دول كثيرة

أسباب عطل وأتساب والذي يعتبر من التطبيقات الهامة التي لا غني عنها مع مستخدمين كثيرين حول دول كثيرة علي مستوي العالم وهي التطبيق من التطبيقات الأساسية في حياة كثيرين من مستخدميه وتسبب عطل مفاجئ وأتساب وفيس بوك وانستغرام انزعاج كبير من المستخدمين وبسبب ذلك وصل عدد الشكاوى التي تم تقديمها للموقع المختص إلي 3000 شكوى في بداية العطل ومن ضمن الدول التي تأثرت بشكل ملحوظ من عطل وأتساب عالمياً هي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرها من الدول الأخري وحتي الآن لم يتم التصريح عن سبب أنقطاع وأتساب علي مستوي العالم .

متي يتم عودة الخدمة علي تطبيق وأتساب وما وقت عودة الخدمة علي التطبيق مرة أخري

عودة خدمة وأتساب هو السؤال الذي تمت إثارتها من الدقائق الأولي في العطل والذي كان يسأله الكثيرين من مستخدمي التطبيق وبرغم العطل الذي كان ملحوظ علي مستوي دول كثيرة علي مستوي العالم ألا أن العطل لم يدوم كثيراً وتمت عودة التواصل بشكل سلس كما كان من قبل وتمت عودة خدمة وأتساب من جديد ليتم التواصل من خلاله بكافة الوسائل المتاحة علي التطبيق و أسباب عطل وأتساب ربما يتم التصريح عنها بشكل رسمي في وقت قريب لأنه حتي الآن لم يتم التصريح من الشركة المبرمجة للتطبيق عن ما هي الأسباب التي تسببت في حدوث هذا العطل حتي الآن .

عطل مفاجئ يصيب وأتساب والذي لاحظته دول كثيرة علي مستوي العالم منها الدول العربية والأجنبية أيضاً وحتي الآن لم يتم التصريح من الجهات المسئولة عن برمجة التطبيق وما هي الأسباب التي أدت لحدوث ذلك وربما في وقت قريب يتم التصريح عن أسباب العطل المفاجئ الذي حدث في التطبيق وهناك أسباب كثيرة تتسبب في حدوث مثل هذه الأعطال منها الأعطال التقنية ومنها أسباب متعلقة بشبكات الأنترنت علي مستوي العالم ومنها المتعلق بالبرمجة الخاصة بالتطبيق نفسه لربما يكون قد أصابه فيروس أو تهكير ولكن نترك الجهات المعنية عن هذا الأمر أن تصرح عن السبب الرئيسي الخاص بالعطل وما أسبابه .