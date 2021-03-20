شحن شدات ببجي موبايل بأكثر من طريقة pubg mobile وبطاقة ايتونز

شحن شدات ببجي موبايل وتعتبر الشدات هي العملة الافتراضية التي يتعامل بها اللاعبون مع بعضهم داخل اللعبة، حيث يمكنهم باستخدامها شراء الملابس والأدوات اللازمة للتفوق في اللعبة، كذلك يعمل شحن شدات ببجي على تفعيل خاصية الرويال باس والتي تعمل على تمييز اللاعبين عن بعضهم، علاوة على تقديم العديد من الجوائز للاعبين المتقدمين في اللعبة، مما يساعد على تحسين مستواهم في اللعبة.

شحن شدات ببجي موبايل باستخدام بطاقات ببجي

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق بطاقات ببجي يعد من أسهل طرق شحن الشدات وأفضلها على الإطلاق، حيث تعند هذه الطريقة على شراء شرائح بطاقة ببجي وشحنها من خلال حسابك في اللعبة.

وتوجد العديد من المواقع التي تعمل على توفير هذه البطاقة، ويعد أفضل هذه الموقع على الإطلاق موقع بطاقاتي وهو موقع متخصص في بيع بطاقات الألعاب المختلفة، وتعتبر عملية الشحن من خلال الموقع سهلة جدا حيث يتم الشحن من خلال إضافة ID الخاص بك في اللعبة.

شحن شدات ببجي عن طريق بطاقة ايتونز