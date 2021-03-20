نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل واتساب الذهبي Whatsapp Gold التطبيق الأكثر استخداماً في الوطن العربي في المقال التالي
تحميل واتساب الذهبي التطبيق الأكثر استخداماً في الوطن العربي فتطبيق واتس اب الذهبي منذ إطلاقه وهو حاز على الإقبال الشديد من قبل المستخدمين نظراً للامتيازات التي يوفرها لهم التطبيق، تطبيق واتس اب الذهبي هو تطبيق محادثة كتابية ومرئية وقد تم إطلاقه بعد عمل بعض الإضافات للواتس اب العادي ليناسب بعض متطلبات البعض في المزيد من الخصوصية.
تحميل واتساب الذهبي
يقوم العديد من الناس بعمل تحميل واتساب الذهبي حتى يتمكنوا من التواصل الإجتماعي حيث أنه يعتبر من أشهر التطبيقات المستخدمة للتواصل على لاإطلاق، وقد وصل عدد مستخدمي واتس اب الذهبي نحو مليار شخص من جميع أنحاء العالم، ويتميز بوجود بعض الامكانيات الإضافية التي لا تتوفر في الواتس اب الأخضر ليمنح مستخدميه العديد من الامتيازات الإضافية إلى جانب أنه سهل الاستخدام ويتيح إمكانية المحادثات الكتابية والصوتية ومكالمات الفيديو، توجد العديد من نسخ الواتس اب الذهبي على الانترنت جربه الآن لتستمتع بالعديد من مميزات التطبيق.
مميزات تطبيق واتس اب الذهبي
يقدم تطبيق واتس أب الذهبي العديد من المميزات الإضافية عن تلك التي يوفرها الواتس أب العادي وهي:
- إمكانية غلق الواي فاي في التطبيق نفسه دون اللجوء لفصل الواي فاي عن الهاتف بالكامل ففي حالة أنك لا تريد استخدامه يمكنك تعطيل خدمة الواي فاي من إعدادات التطبيق.
- إمكانية تحمل أي فيديو في الحالة الخاصة بأحد أصدقائك.
- يمكنك التعرف على أي رسائل تم مسحها بعد إرسالها.
- يتيح امكانية عمل حالة لمدة 30 ثانية بدلاً من 18 ثانية.
- يوجد إمكانية منع الظهور عن طريق عدم ظهور كلمة متصل الآن أو يكتب أو آخر ظهور وغيرها من الإشعارات.
- يمكنك تغيير خلفية شاشة الدخول وتحويل لونها وهو الخيار الذي لا يتوفر إلا من خلال الواتس اب الذهبي.
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