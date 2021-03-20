الكشف عن أول تفاصيل سلسلة رينو 6 من أوبو

أطلقت شركة أوبو سلسلة رينو 5 في شهر ديسمبر الماضي، ولكن يبدو أن هذا لم يمنعها من تطوير السلسلة التالية أوبو رينو 6 (6 oppo reno).
كشفت الدفعة الأولى من التسريبات أن سلسلة oppo reno 6 ستحتوي على 3 هواتف مثل سلسلة رينو 5، بما في ذلك نسخة عادية وأخرى برو وثالثة برو بلس.
ووفقا لموقع ”جادجيتس ناو“، ستكون الهواتف الثلاثة من فئة الهواتف المتوسطة التكلفة، على الرغم من أنها ستدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس G5.
وبحسب المسرب الصيني الشهير المعروف بـ ”ديجيتال تشات ستيشن“، ستعمل الهواتف بمعالجات ميدياتك القوية، وهي في مراحل الإنتاج النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، ومن المتوقع الإعلان عنها في أواخر أبريل/نيسان أو بداية مايو/أيار المقبلين.
وتشير التسريبات إلى أن سلسلة أوبو رينو 6 ستدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط مثل سلسلة أوبو رينو 5، كما أن السلسلة الجديدة ستدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 واط.
ويذكر أن شركة أوبو أطلقت في الأيام الأخيرة سلسلة أوبو رينو 5 في العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية ومصر والمغرب والسعودية.
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