تأجيل إطلاق القمر السعودي ”شاهين سات”

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم السبت، أنه تم تأجيل إطلاق ‫القمر السعودي “17 شاهين سات” على متن الصاروخ الروسي Soyouz2، والذي كان مقررًا أن يتم إطلاقه اليوم، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وكان من المتوقع أن يطلق القمر، الذي تقتضي مهمته بالتصوير الأرضي بدقة فائقة وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد تم تأجيل إطلاق الصاروخ “سويوز2” الروسي وعلى متنه 38 قمراً اصطناعيا بينها أقمار للسعودية والإمارات وتونس.

ويتميز “شاهين سات”، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.