تعرف على أبرز مواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro المخصص لشبكات 5G

صنف Redmi Note 9 Pro بنسخته الأحدث من بين أفضل الأجهزة الذكية المحمولة لهذا العام، ومن بين أكثر هواتف 5G عملية في الوقت الحالي.
ويأتي هذا الهاتف بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك والزجاج المتين، محمي من الماء والغبار، أبعاده (165.4/76.8/9) ملم، يزن 215 غراما.
وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ولها القدرة على التعامل مع تقنيات HDR10.
ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G وتحميل البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالجه المتطور Qualcomm Snapdragon 750G، ومعالج الرسوميات من نوع Adreno 619، وذواكر الوصول العشوائي التي أتت بسعات 6 و8 غيغابايت، والذواكر الداخلية بسعات 128 و256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بأربع عدسات دقتها (108+8=2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
وحصل هذا الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4820 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.
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