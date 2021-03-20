نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي الألعاب مايكروسوفت تقدم ميزة جديدة لحاسوبك الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مايكروسوفت تقدم ميزة جديدة لحاسوبك الشخصي، تم الإعلان عن محاولة شركة مايكروسوفت الأمريكية الشهيرة في مجال التقنية بتقديم ميزة جديدة للحاسوب الشخصي أو الحاسوب المحمول، وهي ميزة ستفيد بشكل كبير محبي الألعاب لأن الهدف منها هو تحويل الحاسوب لمنصة ألعاب كاملة فما هي تلك الميزة؟

تقنيات xbox لنسخة ويندوز 10

وفقًا للموقع التكنولوجي موقع Engadgets، الميزة الجديدة المقدمة من شركة مايكروسوفت لأجهزة الحاسوب سيكون لها علاقة كبيرة بمنصة الألعاب الشهيرة xbox حيث ستجلب أهم وأبرز مميزات منصة xbox مباشرةً إلى حاسوبك الشخصي، وبالتحديد الأجهزة التي تعمل بنسخة ويندوز 10 Windows 10.

خدمة Auto HDR من شركة مايكروسوفت

كما وهناك العديد من التقارير حول تفكير شركة مايكروسوفت لتوفير ميزة Auto HDR للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، وتعتبر تلك الميزة متواجدة في منصات إكس بوكس للألعاب، حيث تعتبر تلك الميزة من الميزات المنتظرة من شركة مايكروسوفت لأجهزة الحاسوب التي تعمل بأنظمة تشغيل ويندوز.

حيث تعتمد خدمة Auto HDR من مايكروسوفت لأجهزة الحاسوب بنظام تشغيل Windows على جعل جودة الشاشة والألوان والصورة رائعة ونقية أثناء اللعب، حيث سيكون الجهاز قادرًا على تشغيل ما يقرب من ألف لعبة تقريبًا سواء كان حاسوب محمول أو حاسوب شخصي، وكذلك من مميزات خدمة Auto HDR من مايكروسوفت أنها ستحسن من مشاهدة الألعاب، وسيضيف مقدار أكبر من الذكاء المعلوماتي للجهاز للتعامل مع ألوان وسطوع اللعبة، ولكي يتم الحصول على كل تلك الميزات وأكثر يجب استخدام شاشة كمبيوتر تتناسب مع توفير تلك الميزات الرائعة والجديدة حتى تسمح بعرض الصورة بجودة HD.

كما أن نظام تشغيل ويندوز 10 لا يسمح فقط بخدمة Auto HDR بل إن التحديثات الجديدة بالنظام تسمح بتحديث التخطيط الخاص ب File explorer وتحسينات على نسخة Virtual Desktop، وشملت تلك التحديثات كذلك بعض التطبيقات المضمنة مثل تطبيق Notepad، تقريبًا سيتم توفير خاصية جديدة خاصة بكل سطح مكتب افتراضي حيث سيتم توفير خلفية مخصصة لكل سطح مكتب.