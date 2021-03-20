نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاميرات احترافية وبطارية عملاقة.. تعرف على جوال Oppo Find X3 Lite الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف oppo find x3 lite الجديد بشكله العصري والمميز من قبل الشركة الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية، يستعد للطرح في الأسواق، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تمكنت أوبو من السيطرة على نسبة كبيرة من المبيعات في الأسواق العربية والعالمية بفضل المميزات التي تقدمها الشركة في الأجهزة الجديدة خاصة في الفئة المتوسطة.

لذلك سنتناول اليوم كافة التفاصيل حول هاتف أوبو فايند إكس 3 لايت الجديد مع التطرق إلى نقاط القوة والضعف في الهاتف وذكر السعر في الأسواق العالمية والعربية.

مراجعة هاتف oppo find x3 lite

يندرج هاتف شركة أوبو الجديد، تحت الفئة المتوسطة، خامة تصنيع الهيكل الخارجي من الزجاج في الأمام والخلف، حيث يأتي في الأمام من نوع زجاج الغوريلا 5 Gorilla Glass ، مع إطار من الألومنيوم، يترواح وزن الهاتف ما بين 172 إلى 180 جرام، وأبعاد الهاتف هي 159.1 ملم طول × 73.4 ملم عرض× 7.9 ملم سمك.

يأتي الهاتف مدعومًا بشريحتي اتصال Dual SIM من الجيل الخامس من نوع Nano-SIM .

شاشة الهاتف

إذا نظرنا للجهة الأمامية للهاتف تحتوي على شاشة من نوع AMOLED ، وبمعدل تحديث 90 هيرتز، ويبلغ سطوعها نحو 750 تقريبًا، تقدر مساحة الشاشة بـ 6.43 بوصة، حيث تشغل الشاشة نسبة 85.1 ٪ من الواجهة الأمامية وباقي النسبة تذهب إلى الحواف، دقة الشاشة هي 1080 × 2400 بكسل وبجودة FHD+، وبأبعاد 20:9، مع كثافة بكسلات تصل إلى 410 بكسل لكل بوصة.

وبالمناسبة، نفس الشاشة الخاصة بـ أوبو موجودة أيضًا في هاتفي شركة شاومي الصينية أيضًا وهو شاومي ريدمي نوت 10 xiaomi redmi note وشركة ريلمي وهو ريلمي Realme GT 5G .

يأتي الهاتف بطبقة حماية من نوع كورنينج غوريلا Corning Gorilla Glass من الجيل الخامس.

شكل الهاتف عصري ومميز مع وجود الكاميرا الأمامية في ثقب صغير أعلى اليسار، وتوجد الكاميرات الخلفية في إطار طولي مع الفلاش في الخلف، ما يعطي الهاتف شكل جمالي رائع.

وإذا أردنا الحديث عن أقوى هاتف، من حيث تحمل الصدمات والمياه والغبار، فلن نجد أفضل من هاتف Samsung Galaxy Xcover 5 الذي يعد بحق هاتف المهام الشاقة والصعبة.

أداء هاتف أوبو الجديد

يتوقف الأداء في الهاتف على العديد من العوامل والمكونات الداخلية، فهاتف oppo find x3 lite يأتي بذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 الجديدة، بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي أو رامات 8 جيجا بايت، لا يدعم هذا الهاتف زيادة المساحة الداخلية من خلال إضافة كارت ميموري.

أما عن أداء الهاتف يأتي بمعالج من نوع كوالكم سناب دراجون Qualcomm Snapdragon 765G ثماني النواة بدقة تصنيع (7 نانومتر) الموفرة للطاقة، وتأتي توزيعة المعالج كما يلي: (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver)، يدعمه معالج رسومي من نوع أدرينو 620 Adreno ، كما يقدم أداء خرافي في الألعاب خاصة الثقيلة مثل ببجي فلن تجد أي تهنيج في اللعب حتى مع اختيار أعلى دقة، وهو نفس المعالج ذاته الموجود في هاتف Samsung Galaxy a72 .

واجهة المستخدم في الهاتف رائعة وهي أحدث واجهة الـColorOS 11 ، مع توفير نظام التشغيل الـ Android 11 ، كل هذه العوامل تجعله الأفضل من ناحية الأداء في هذه الفئة السعرية.

الكاميرا في هاتف oppo find x3 lite

الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي في الهاتف أحادية وتأتي بدقة 32 ميجا بكسل، وفتحة العدسة F/2.4 وهي داعمة لخاصية التصوير الـ HDR والتصوير للفيديو بجودة [email protected] مع وجود مثبت إلكتروني ، وهي تشابه في إمكانياتها هاتف Samsung Galaxy a52 الجديد.

الكاميرا الخلفية رباعية تتواجد بشكل طولي، وهي مقسمة على النحو التالي:

الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل عريضة wide مع فتحة عدسة f/1.7، وهي أيضًا نفس الكاميرا الموجودة في هاتفي Samsung Galaxy M62 و samsung Galaxy a32 .

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل عريضة جدًا ultrawide مع فتحة عدسة F/2.2 وهي تستخدم للتصوير الواسع.

الثالثة في الهاتف تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 تعمل على التصوير الماكرو للأشياء القريبة والدقيقة.

والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للعزل.

يمكنك تصوير الفيديوهات من خلال هذه الكاميرا بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، بالإضافة لفيديوهات بجودة [email protected]/60/120fps .

يتوافر بالكاميرات الخلفية فلاش أحادي من نوع ليد LED كما تتيح تصوير فيديوهات وصور ذات ديناميكة عالية والمعروفة اختصارًا بالـ HDR ، وتمنح إمكانية التصوير البانورامي panorama .

مميزات هاتف oppo find x3 lite

يأتي مع مايك ثاني لعزل الضوضاء أثناء التصوير والتحدث.

يدعم الـ GPS وأنظمة الملاحة الأخرى مثل dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.

يتوافر بالهاتف وسائل الحماية المعروفة وهي البصمة وتتواجد أسفل الشاشة، وخاصية الفتح عن طريق الوجه أو Face Unlock.

البطارية تأتي بسعة 4300 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر Li-Po الحديث غير قابلة للإزالة، حيث يمكن شحن البطارية بكاملها في 35 دقيقة فقط، وهي داعمة للشحن السريع بقوة 65W وتدعم الشحن العكسي أيضًا، كما يتوافر بالجهاز تقنية SuperVOOC 2.0 الجديدة، والتي تسمح بشحن بطارية 4000 ملي أمبير في نصف ساعة فقط.

شرح تقنية الشحن الجديدة من أوبو SuperVOOC 2.0 :

منفذ الشحن في الهاتف من طراز USB Type-C 3.1 كما يوفر الخاصية الجديدة USB On-The-Go التي تتيح الربط بين الهاتف وأي أجهزة أو وسائط أخرى لها مخرج يو إس بي مثل الفأرة أو الكيبورد أو الفلاش ميموري.

الهاتف متعدد الألوان الأسود والأزرق والفضي.

الهاتف داعم لشبكات الجيل الخامس.

السماعات الخارجية بتقنية استريو.

يدعم الهاتف تقنية الـNFC والموجودة أيضًا في هاتفي أوبو من طراز Oppo Find X3 Neo و Oppo Find X3 PRO .

الهاتف يتيح إمكانية الدخول إلى الإنترنت عبر الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

ويتوافر بالجهاز إمكانية نقل البيانات عبر البلوتوث بإصدار 5.1, A2DP, LE, aptX HD .

إذا كنت من عشاق التميز والأداء المثالي، وإن كنت محبي سلسلة هواتف أيفون الأمريكية، فإليك الدليل الكامل حول النسخة الجديدة منه والمعروفة بـ ايفون 13 iphone قبل نزولها إلى الأسواق.

العيوب في هاتف oppo find x3 lite

لا يدعم تركيب شريحة لزيادة المساحة الداخلية.

لا يدعم تشغيل راديو FM.

سعر oppo find x3 lite

تم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي يوم 11 مارس 2021، ويتوقع بدء نزوله إلى الأسواق في 19 من شهر مارس الجاري، أما عن السعر المتوقع للهاتف فهو:

السعر العالمي للهاتف هو 450 يورو تقريبًا وما يعادله بنحو 538 دولار أمريكي.

سعر الهاتف في السعودية حوالي 2017 ريال.

السعر في مصر لهذه النسخة 8400 جنيه مصري تقريبًا.

وفي النهاية ينبغي الإشارة إلى أن الهاتف رائع في هذه الفئة السعرية يقدم أداء رائع سواء من ناحية الكاميرا أو من ناحية الأداء العام للجهاز أو في الألعاب لذلك يعد خيار مثالي أمام الجميع لأنه يتفوق على جميع منافسيه في الفئة المتوسطة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على هاتف أوبو Oppo Find X3 Lite الجديد 2021، وأهم وأبرز مواصفاته، بالإضافة لمجمل مميزاته وعيوبه، واختتمنا بالحديث عن السعر المتوقع للهاتف العالمي والذي يعد تحفة أخرى من تحف إحدى أقوى الشركات الصينية الرائدة في مجال الهواتف الذكية.