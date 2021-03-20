نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Minecraft DEMO من اجل windows لعبة ماين كرافت 2021 للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع البحث عن كيفية تحميل Minecraft DEMO نوضح لكم أن لعبة ماين كرافت من العاب الفيديو التي حظيت على عدد كبير من التحميلات لجميع الأجهزة الذكية من الهواتف والكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، وهي لعبة ليست من الألعاب القتالية فقط بل هي لعبة تشويق وابتكارات وإنشاء تصميمات فنية من منازل باستخدام الخشب والمكبات، في تصميم المنازل والأثاث، فيها فن التشكيل والأبداع، مع الحفاظ على البقاء على قيد الحياة.

طريقة تحميل Minecraft DEMO ماين كرافت

لعبة ماين كرافت سهلة تحميلها على الكمبيوتر، كما وضعنا لكم كيف تلعب ماين كرافت على الكمبيوتر، والتي تشتمل على سكنات أولاد وبنات جميلة، وهي تتضمن جزئين:

جزء خاص بتقطيع الأشجار لبناء منازل وتصميم أثاث

جزء يأتي مع الغرب وهو خروج الوحوش من كهوفها وتأتي عملية الدفاع من أجل البقاء.

تصلح اللعبة لاجهزة الويندوز بجميع إصداراته.

ويتم تحميل تحميل Minecraft DEMO على الكمبيوتر بسهولة من الدخول على متصفحك، وكتابة اسم اللعبة ثم الضغط على تحميل، وانتظار الانتهاء ثم تقوم بفك الضغط بالخطوات، حتى يتم تسطيب اللعبة وظهور الأيقونة المختصرة على سطح windows، وهنا تتطلب اللعبة أن يكون لديك حساب مايكروسوفت ثم الدخول بالبينات الخاصة، وهنا تطلب وضع اسم مستخدم، وكلمة مرور، ثم تبدأ اللعب.

ماذا تحتاج للبقاء على قيد الحياة Minecraft

لكي تستطيع البقاء على قيد الحياة في لعبة ماين كرافت لابد من تصميم منزل وأثاث، وتواجد أكل حتى لا تشعر بالجوع، وتحتاج إلى اكتشاف عالمك الجديد، والى وجود سيفك وقوسك وأسهمك للدفاع بها ضد الوحوش، كما قام المطور Notch بتحديث اللعبة لتناسب جميع الأجهزة ونسخة Minecraft DEMO من النسخ التي تعمل على جميع الأجهزة الذكية.

تحميل ماين كرافت للاندرويد

بسهولة يمكنك تحميل ماين كرافت للاندرويد بالدخول على تطبيق متجر بلاي، الذي يتم منه تنزيل ماين كرافت الأصلية، وهي لا تحتاج في اللعبة أن تكون متصلا بالإنترنت باستمرار، ومتطلبات تشغيل Minecraft من اجل الاندرويد:

حجم اللعبة: تتباين بحسب الجهاز

عمليات التثبيت أكثر من 10 مليون

الإصدار الحالي 1.16.210.05

تتطلب أندرويد: 4.4

تستطيع الآن تنزيل لعبة Minecraft DEMO من أجل windows بجميع إصدارته، وكذلك ماين كرافت للاندرويد والايفون.