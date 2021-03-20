”شاومي” تكشف تفاصيل هاتف Black Shark 4 المرتقب

أكدت شركة ”شاومي“ أنها ستطلق هاتفي Black Shark 4 وBlack Shark 4 Pro، في 23 مارس، حيث تم رصدهما مؤخرًا على منصتي TENAA وGoogle Play Console.

وبحسب موقع GSMArena، ظهرت تفاصيل ”Black Shark 4“ في مقطع فيديو متداول على موقع صيني لمشاركة الفيديو يدعى Bilibili، إضافة إلى ذلك، شاركت الشركة نفسها ملصقًا ترويجيًا جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع ويبو، للكشف عن التصميم الخلفي للهاتف.

وتُظهر“لقطة شاشة“ من فيديو، أن شاشة هاتف Black Shark 4 ستستخدم تصميم ”ثقب مركزي“ ليلائم كاميرا السيلفي الموجودة في منتصف الإطار العلوي، كما يبدو أن الحافة اليمنى للجهاز مزودة بمشغل ألعاب، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

ومثل سابقيه، سيكون لدى ”Black Shark 4“ نظام تبريد سائل، علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرفاق مروحة تبريد خلفي بالهاتف لتبريد فائق السرعة.

وفي الخلف، تم تجهيز Black Shark 4 بوحدة كاميرا أفقية تحتوي على 3 كاميرات وفلاش ليد، وتُثار تكهنات بأن طراز Pro من الهاتف سيتم تزويده بكاميرا رئيسة بدقة 108 ميجابكسل، لكن، لا توجد معلومات حول كاميرا Black Shark 4.

ومن حيث المواصفات الرئيسة، من المتوقع أن يتم إطلاق Black Shark 4 وBlack Shark 4 Pro بشاشة 6.67 بوصة Full-HD + OLED، وبطارية 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات.

وقد يأتي الطراز الرئيس من الهاتف بمعالج Snapdragon 870، بينما سيتم تشغيل طراز Pro بمعالج SoC Snapdragon 888، وسيتم تثبيت نظام التشغيل أندوريد Android 11 بكلا الهاتفين مسبقًا مع واجهة مستخدم Joy ui، ومن الملصق الذي تم تحميله، تم الكشف أيضًا عن أن إطلاق الهاتف الذكي الجديد للألعاب سيكون، في 23 مارس 2021 في الصين.