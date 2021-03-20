أفضل طرق شحن شدات ببجي وتحميل إصدار PUBG Mobile 1.3 KR

إصدار جديد أطلقته لعبة PUBG العالمية الخاصة بالنسخة الكورية، بالتزامن مع توفير كميات وإمكانية شحن شدات ببجي مجانًا أو مدفوع من خلال موقع التسويق الخاص بها، لذا تشهد عمليات تحميلها خلال الآونة الأخيرة، إقبالاً كبيرًا من قبل ملايين اللاعبين في جميع أنحاء العالم، خاصةً في ظل النجاح الكبير الذي حققته PUBG Mobile KR لما تحمله من مميزات وإضافات غير موجودة بالنسخة العادية، بجانب احتوائها على عملة فريدة داخل اللعبة تسمى Donkatsu Medal التي تمكنهم من الحصول على الصناديق والهدايا والأشكال والسكنات والملابس والـ UC، بخلاف تنوع الخرائط المدرجة بها التي تناسب طبيعة كل مكان سواء الجبلية أو الصحراوية أو الجليدية.

كيفية تحميل تحديث PUBG Mobile KR 1.3

يمكن تنزيل تحديث إصدار PUBG Mobile 1.3 KR سواء من الدخول عبر مباشرةً من متجر Google Play والمنصات المختلفة أو من خلال تطبيق TapTap، والذي يبلغ حجم الملف الخاص به 666 ميجا بايت، ثم البدء في الضغط على كلمة تثبيت المدرجة بالتطبيق وتحميله وحفظه في المكان الذي تريد الاحتفاظ فيه، ثم الضغط على كلمة فتح ومن شريط أو علامة البحث الضغط على ببجي موبايل الكورية، مع العلم أنه يتعين عليك اختيار اللاعب والطريقة الأكثر ملائمة لك للعب وهنا ينزل التحميل حاملاً معه التحديث، أما اللاعبين القدامى الذي يملكون تطبيق اللعبة، فيمكنهم الضغط على كلمة تحديث والحصول عليه كاملاً.

أفضل طرق شحن شدات ببجي

أما عن أفضل طرق شحن شدات ببجي فتختلف ما بين المجاني من خلال المواقع الرسمية وهدايا بعض المواقع واليوتيوبر وغيرهم، أو من خلال الشحن المدفوع عبر الـ ID، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع التسويق الرسمي للعبة شدات ببجي UC

اختيار الدولة الخاصة بحسابك.

النقر على خيار استرداد أعلى الشاشة.

كتابة رقم المعرف الخاص باللاعب Player ID

اختيار كمية الشدات وقيمتها.

لصق كود المنتج في الخانه المخصصه لذلك

ثم الضغط موافق أو إرسال.

سيصلك بشكل مباشر وتلقائي كمية الشحن الجديدة.

جدير بالذكر أن اللعبة تحمل عملة افتراضية مخصصة لها هي ما يُطلق عليها الشدات أو الـ UC، ومهمتها الأساسية هي شراء محتويات واضافات التحديثات اللعبة.