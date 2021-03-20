نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، وكيفية الانضمام إليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشر تطبيق جديد عبر الانترنت يسمى (كلوب هاوس) Clubhouse، على عمليات البحث المستمرة من جميع أنحاء العالم مع العلم التطبيق موجود من شهر مارس 2020 ويمكنك الدخول عبر دعوة خاصة من الاعضاء نفسهم في التطبيق بالرغم من أن التطبيق لمستخدمي نظام ios إلا أنه يزداد عدد المستخدمين له بسرعه عالية، لماذا اشتهر التطبيق بسبب (إيلون ماسك) مالك شركتي SpaceX وتيسلا عن استضافة لمحادثة صوتية، وسنوضح لكم ما هو تطبيق (كلوب هاوس) Clubhouse.

ما هو تطبيق كلوب هاوسClubhouse؟

هو من تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولكن مختلف عنهم تماماً، فهو لا يعتمد على الكتابة ومشاركة الوسائط، بل تطبيق للدردشة الصوتية، أي يقوم على الصوت وليس النصوص فهو شبيه ل بودكاست، يتيح لك تطبيق كلوب هاوس على إنشاء غرف ودعوة الاخرين للانضمام لها وتقوم بالدردشة عبر الغرفة عن طريق مكالمة صوتية للجميع وليس لفرد واحد فقط.

تطبيق كلوب هاوس متاح لمالكي نظام ios، ولا يوجد مصادر لاستخدامه لمستخدمي اندرويد يمكنك الانضمام للتطبيق عبر دعوة ترسل لك من عضو مشترك في التطبيق لكي تنضم له، فيمكنك الانضمام لاي غرفة والمغادرة في اي وقت كما تشاء وتحويل الغرف لغرفة اجتماعات عامة.

متى أطلق تطبيق كلوب هاوس وعدد مستخدميه

تم إطلاق تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، في شهر مارس لعام 2020 عن طريق بول دافيسون وروهان سيث وبلغ مستخدميه إلى 1500 عضو وذلك خلال شهر 5 مايو وكانوا المستثمرين فقط، وبلغت القيمة السوقية للبرنامج إلى 100 مليون دولار وذلك بعد تمويل قيمة 12 مليون دولار من شركة آندرسن هورويتز Andreessen Horowitz.

كيف يمكنك الانضمام إلى التطبيق

توجد طريقتين للدخول تطبيق كلوب هاوس Clubhouse:

الطريقة الأولى: وهي الحصول على دعوة من مشترك داخل التطبيق فلكل مستخدم دعوتين ويكتسب المزيد مع استمرار استخدامه للتطبيق.

أما الطريقة الثانية: وهي تنزيل التطبيق وتسجل اسمك في قائمة الانتظار ولكن مع العلم ليست مضمونة الطريقة لحصولك على حساب خاصة بعد زيادة استخدام التطبيق بشكل كبير فهي ضربة حظ .

ما هي خطوات التسجيل في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse

بعد فتح التطبيق يقوم المستخدم بعدة مراحل حتى يكتمل التسجيل. بعد إنشائك التسجيل قم بإعطاء التطبيق السماح بالوصول لجهات الاتصال لتتمكن من العثور على أصدقاء حقيقين وتقوم بمتابعتهم. عند الوصول لتحديد الاهتمامات أنصحك بعد اختيار اي اهتمام تخطي المرحلة لأنك لو قمت بعمل متابعة ستجد التايم لاين ممتلئ بالكثير من غرف الدردشة كما يمكنك تعديل على اهتماماتك من الاعدادت. بعد الانتهاء، قم بإضافة الاصدقاء والاشتراك في الغرف التي تخظى على اهتمامك.

هل يمكن الوصول إلى المحادثات أو المناقشات بعد انتهائها

لا يمكنك الوصول لتسجيل المحادثات ولا إعادة الاستماع للمناقشات التي نفذت فينتهي كل شئ بمجرد الخروج من الغرفة ولا يتم تسجيل اي شئ بواسطة تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، ولكن يوجد أعضاء قاموا بنشر نقاشات على يوتيوب، ونذكركم بأن الطاقة الاستيعابية للغرفة هي 5000 شخ، كما نذكركم بأن الشركة تقوم بالتوسع أكثر وإطلاق نظام لمستخدمي أندرويد.

ما هي البيانات المستخدمه في Clubhouse

يجب عليك إعطاء تطبيق كلوب هاوس Clubhouse رقم الهاتف واسم مستخدم ويمكنك تسمية الاسم بطريقة نهائية قبل الحصول على دعوة من مشتركين التطبيق فالشخص الذي يقوم بدعوتك عليه الحصول على رقم هاتفك ليرسل رابط نصي وهو رابط الانضمام، كما يمكنك التسجيل بطريقة مباشرة عبر حسابك في تويتر فالتطبيق سيقوم بجلب صورة حسابك في تويتر ويقوم بالتسجيل مباشرة.