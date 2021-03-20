نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز أيفون الجديد القابل للطي تعرفوا عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة جهاز أيفون الجديد القابل للطي، لاقت الهواتف القابلة للطي شهرة كبيرة بين المستخدمين في الفترة الماضية، لأنها تتميز بشكل مقبول وفكرة جديدة، لذلك فكرت شركة أيفون جديًا في إطلاق نسخة جديدة من هواتفها قابلة للطي، وسيتم طرحه من خلال مواقعها في الأسواق في المستقبل القريب.

هواتف آيفون القابلة للطي

تعمل شركة آبل الآن في الفترة الحالية على تصميم جديد في هواتفها وهي هواتف جديدة من آيفون قابلة للطي حيث ستتوفر بشاشة مرنة من OLED، تشبه إلى حد كبير في تصميمها وشكلها الخارجي أجهزة RAZR من شركة موتورولا، وهذا ما أوضحه الموقع التقني المختص بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة موقع LetsGoDigital.

مواصفات هواتف آيفون القابلة للطي

ونشرت شركة آبل بعض الفيديوهات التي توضح الشكل المبدئي للهواتف المطلوبة المقدمة من آيفون، وهو أن الهيكل الخارجي لها يتشابه بدرجة كبيرة مع هواتف أيفون 12 الجديدة المعلن عنها ولكن الفرق في أنه يمكن طيها من المنتصف، والحواف المعدنية لتلك الهواتف متطابقة بحد كبير.

كما أن الكاميرا الخلفية التي تظهر في الفيديوهات لهذا الهاتف وجد أنها بنظام ثلاثي العدسات مع وجود شاشة مربعة صغيرة الحجم، مقاسها متساوي بدرجة كبيرة مع إطار مثبت عدسات الكاميرا، ووجد أن زر الطاقة سيتواجد في الناحية اليمني من الهيكل المعدني وأوراق التحكم في الصوت ستتواجد بالجهة المعاكسة لذلك، وهذا وفقًا لما تشير إليه التسريبات.

ومن الواضح أن شركة آبل تنوي إطلاق جهاز جديد بمميزات رائعة وتصميم جديد من المتوقع أن يلقى الكثير من الإعجاب.

طرح هاتف آيفون الجديد القابل للطي

لم يتم تحديد موعد أكيد لإطلاق هواتف أيفون القابلة للطي، ولكن قد يكون ميعاد إطلاق هواتف أيفون المطوية مع بداية العام القادم عام 2022، وسيكون سعرها بداية من 1200 دولار أمريكي وفقًا لموقع روسيا اليوم.