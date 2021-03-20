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عمر شويل - جدة نسخة جديدة من انستجرام للأطفال أقل من 13 سنة، نظرًا لمخاوف الكثير من الأهل على أطفالهم من مواقع التواصل الاجتماعي وما قد تؤثر به على عقولهم وأفكارهم مع عدم وجود الرقابة الكافية عليهم، فإن شركة فيسبوك أعلنت عن عزمها في توفير نسخة جديدة من تطبيق Instagram تتوافق مع الأطفال أقل من 13 سنة، وستحمل تلك النسخة جميع الخدمات والصور التي تتفق مع عمر الأطفال فقط، ولم يتم تحديد موعد إطلاق هذه النسخة حتى الآن.

نسخة جديدة من انستجرام للأطفال أقل من 13 سنة

توضح شركة فيسبوك عن نيتها في إطلاق نسخة جديدة من تطبيق انستجرام لجيل الأطفال القادم ومن هم أقل من 13 سنة للتسجيل في انستجرام، حيث تحرص الشركة على سلامة الأطفال النفسية والخوف عليهم من المشاهدات العنيفة التي قد لا تتفق مع أعمارهم، والجدير بالذكر أن تطبيق انستجرام لا يسمح بتسجيل الأطفال أقل من 13 سنة.

ولم تعلن شركة فيس بوك حتى الآن عن موعد إطلاق نسخة انستجرام للأطفال، حيث أن شركة فيسبوك هي المسئولة عن انستجرام حيث قامت بشرائه منذ أكثر من 10 سنوات، وأصبح أكثر التطبيقات شهرةً بين الأشخاص الصغار في السن، في حين كان هناك فشل لكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى بين تلك الفئات من المستخدمين.

كما ووفقًا لبيان جو أوزبورن متحدث شركة فيسبوك الرسمي، أن الكثير من الأطفال يطلبون من والديهم استخدام تطبيقات التواصل حتى يصبحوا مثل أصدقائهم في نفس عمرهم أو الأكبر منهم، وتقل الاختيارات أمام الوالدين في تلك الحالة، لذلك السبب كانت فكرة إطلاق نسخة جديدة من انستجرام لتتوافق مع الأطفال، مثلما تم إطلاق ماسنجر كيدز للأطفال تحت إدارة وإشراف الوالدين.

حماية المراهقين على انستجرام

كما وأعلنت الشركة عن وجود تحديث جديد قادم لمنع التفاعل بين المراهقين والبالغين لحماية المراهقين وزيادة شعورهم بالأمان أثناء استخدام منصة انستجرام، حيث ينص ذلك التحديث أنه لا يسمح للشخص البالغ بإرسال رسالة لشخص مراهق إذا لم يكن متابعًا له، وبذلك يتوفر مقدار حماية أكبر للمراهقين.