نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث اكواد جواهر فري فاير مجانية 2021 FREE FIRE في المقال التالي
عمر شويل - جدة اكواد فري فاير مجانية هي مجموعة من الأكواد المكونة من رموز والارقام تسمح للاعبين بالحصول على العديد من الهدايا المجانية والجوائز التي تقوم اللعبة بتقديمها وتحديثها بصورة شهرية، وتتكون هذه الأكواد من 12 رمز ورقم، ويمكنك من خلالها الحصول على العملات الذهبية، وكذلك الحصول على بطاقات الجواهر بصورة مجانية تماما، وكذلك الحصول على سكينات السلاح والسيكنات النادرة، والعديد من الجوائز المذهلة.
طريقة الحصول على اكواد فري فاير مجانية
اكواد فري فاير مجانية من الأشياء التي يصعب العثور عليها بسهولة، ويرجع سبب ذلك إلى عدم توفر الأخبار الرسمية عن مواعيد وضع ونشر هذه الأكواد، ولذلك تعتبر مهمة الحصول على مثل هذه الأكواد معقدة بعض الشيء.
وغالبا ما تقوم شركة فارينا بنشر الأكواد في المناسبات مثل الذكري السنوية للعبة فري فاير، وكذلك تقوم بنشرها في الأعياد والعطلات.
ومن المفضل فور عثورك على هذه الأكواد أن تقوم باستبدالها على الفور، فغالبا ما تكون هذه الأكواد قصيرة الصلاحية بصورة كبيرة، وسوف تجد العديد من المواقع التي تقوم بنشر أكواد فري فاير بصورة منتظمة.
والآن دعنا نتعرف سويا على طريقة استراد هذه الأكواد.
كيف تستخدم كود فري فاير
- في البداية سوف يكون عليك التوجه إلى موقع استرداد مكافئات لعبة فري فاير.
- والخطوة التالية سوف تكون عبارة عن التسجيل للدخول على الموقع من خلال الفيس بوك أو غيرها من الخيارات المتاحة.
- عليك الآن أن تقوم بادخال الكود الذي تنوي استخدامه، ومن ثم الضغط على أيقونة التأكيد.
- وبعد الضغط على أيقونة التأكيد سوف يظهر لك مربع قم بالضغط على موافق.
- وبعد أن تنجح في عملية الاسترداد يمكنك أن تقوم بالحصول على مكافئتك من خلال قسم البريد على الفور.
بعض أكواد فري فاير المجانية
PQ7H D8M1 CL7Q
QCYC W2X6 KK8L
D03M KGUL GG4K
NHBI 6P7M 108Q
WVIM DB4Z NYR1
6116 2OWA 6T7V
Z5HB 930L KW0X
PALE-HSNA-JSYF
KASU-7ESP-9WEN
FFJI UG3N 9GXB
FFJI E080 LHO8
FFJI SXJJ 20QF
BOOY AHAG S18F
FFJI LMYK YE6L
D4G1 D33S D5D4
G4D1 126E 4D5S
T4W4 1S62 W564
Y7KS 1ER6 23H1
X90B 1SD6 WSFW
Y7PS 1HR6 23H4
Z1KS 1ET6 43S1
Y76S 1LR6 56L1
E7SK E1R6 31H1
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