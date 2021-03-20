نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث اكواد جواهر فري فاير مجانية 2021 FREE FIRE في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد فري فاير مجانية هي مجموعة من الأكواد المكونة من رموز والارقام تسمح للاعبين بالحصول على العديد من الهدايا المجانية والجوائز التي تقوم اللعبة بتقديمها وتحديثها بصورة شهرية، وتتكون هذه الأكواد من 12 رمز ورقم، ويمكنك من خلالها الحصول على العملات الذهبية، وكذلك الحصول على بطاقات الجواهر بصورة مجانية تماما، وكذلك الحصول على سكينات السلاح والسيكنات النادرة، والعديد من الجوائز المذهلة.

طريقة الحصول على اكواد فري فاير مجانية

اكواد فري فاير مجانية من الأشياء التي يصعب العثور عليها بسهولة، ويرجع سبب ذلك إلى عدم توفر الأخبار الرسمية عن مواعيد وضع ونشر هذه الأكواد، ولذلك تعتبر مهمة الحصول على مثل هذه الأكواد معقدة بعض الشيء.

وغالبا ما تقوم شركة فارينا بنشر الأكواد في المناسبات مثل الذكري السنوية للعبة فري فاير، وكذلك تقوم بنشرها في الأعياد والعطلات.

ومن المفضل فور عثورك على هذه الأكواد أن تقوم باستبدالها على الفور، فغالبا ما تكون هذه الأكواد قصيرة الصلاحية بصورة كبيرة، وسوف تجد العديد من المواقع التي تقوم بنشر أكواد فري فاير بصورة منتظمة.

والآن دعنا نتعرف سويا على طريقة استراد هذه الأكواد.

كيف تستخدم كود فري فاير

في البداية سوف يكون عليك التوجه إلى موقع استرداد مكافئات لعبة فري فاير.

والخطوة التالية سوف تكون عبارة عن التسجيل للدخول على الموقع من خلال الفيس بوك أو غيرها من الخيارات المتاحة.

عليك الآن أن تقوم بادخال الكود الذي تنوي استخدامه، ومن ثم الضغط على أيقونة التأكيد.

وبعد الضغط على أيقونة التأكيد سوف يظهر لك مربع قم بالضغط على موافق.

وبعد أن تنجح في عملية الاسترداد يمكنك أن تقوم بالحصول على مكافئتك من خلال قسم البريد على الفور.

بعض أكواد فري فاير المجانية