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عمر شويل - جدة سر خطير في تطبيق مكالمات على الجوال قم بتفعيله ضد أي شخص وأنظر ما سيحدث !، يبحث الكثير عن مستخدمي نظام التشغيل أندرويد عن أحدث وأهم التطبيقات التي تحمي الهاتف وتجعله أكثر أماناً وخصوصية، بالإضافة إلى التطبيقات المفيدة التي تُذكرك بالأشياء المهمة بطريقة مميزة وغير تقليدية، وهذا هو حديثنا اليوم حيث نستعرض معاً اثنين من التطبيقات الهامة جداُ في حياتنا اليومية، أحدهما تطبيق مكالمات رائع يقوم بإخفاء هوية المتصل وإغلاق الشاشة حتى تقوم بإدخال الرمز الخاص بك، وبالتالي لا يستطيع أحد غيرك أن يقوم بالاطلاع على هوية الشخص الذي يتصل بك، والتطبيق الثاني هو تطبيق لهام ليذكرك بأهم أحداث العمل والمقابلات والمواعيد بطريقة مميزة وفريدة من نوعها.

أهم تطبيقات أندرويد 2021

نتناول اليوم الحديث عن تطبيقين في غاية الأهمية ستحتاج لهم على جوالك بدون أدنى شك، التطبيق الأول يقوم بإخفاء هوية المتصل ولا يسمح لأي شخص بالرد على المكالمات الواردة على جوالك؛ إلا بعد تخطي حاجز الحماية الذي لا يعرفه غيرك، أما التطبيق الثاني فيمكنك من خلاله تدوين مُلاحظات هامة بشكل مميز، ويذكرك التطبيق بتلك الملاحظات عن طريق إشعار لا يختفي سوى بعد تحديد ذلك من قبلك.

سر خطير في تطبيق مكالمات على جوالك

تطبيق رائع جداً يحتاجه كل شخص على جواله وهو تطبيق Couchgram، تخيل أنك تضع هاتفك على الطاولة وقد وردتك مكالمة مهمة، وأنت لا ترغب في قيام أي شخص بالاطلاع على هوية المتصل والرد على مكالماتك الهاتفية سواء من عائلتك أو أصدقائك، فإنك تحتاج حتماً إلى ها التطبيق، وكل ما عليك هو تثبيت التطبيق بعد تحميله ثم تفعيله عبر إختيار نوعية الحماية سواء كانت وضع النمط، أو وضع القفل بخانتين، أو وضع القفل ب 4 خانات، أو وضع الذر، أو وضع ذر المكالمة، وبذلك يمكنك تفعيل التطبيق في أوقات محددة مثلا عند ذهابك للجلوس مع أحد الأشخاص أو الأصدقاء وهكذا.

على سبيل المثال تختار نوعية الحماية في تطبيق Couchgram وضع النمط والضغط على حسناً، ثم عليك إدخال النمط وإعادة إدخاله مرة أُخرى للتأكيد ثم الضغط على التالي، ثم عليك السماح للتطبيق للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك وإدارة المكالمات كذلك، ثم جرب الحماية وسيظهر نمط فور إجراء مكالمك لك فلا يستطيع أي شخص معرفة من يتصل بك، ولا يستطيع أحد الرد على الاتصال إلا بمعرفة النمط.

تطبيق تدوين الملاحظات والتذكير بالمواعيد

التطبيق الذي لا غنى عنه هو تطبيق Pin والذي يعد من أهم تطبيقات أندرويد لتدوين الملاحظات، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عبر الضغط فقط على ذر التطبيق وستظهر معك لوحة المفاتيح على شاشة جوالك بدون الدخول إلى التطبيق، حيث يتم كتابة أمر يخطر على بالك وتريد تذكره لاحقاُ أو موعد هان عليك حضوره، وفور انتهاءك من كتابتها سترى أن الملاحظة ظهرت في هامش إشعارات جوالك، وحتى ولو قمت بغلق جوالك وفتحه من جديد ستجد الإشعار في انتظارك ليُذكرك بالأمر الذي تود فعله.