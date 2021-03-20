نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite مجانا في المقال التالي
إنها إحدى الألعاب الجديدة ويمكن تنزيلها مجانًا من خلال تطبيق متجر Google Play Store وموقع ألعاب Android دون استخدام تطبيق Android على الإنترنت، يمكنك أيضًا تنزيل المزيد من ألعاب الحركة والحرب وألعاب الدراجات النارية والسيارات الصيد وألعاب الطبخ وألعاب الأطفال الصغار.
لعبة فورت نايت
طريقة تحميل لعبة فورت نايت:
لعبة فورت نايت هي إحدى الألعاب المميزة حيث يمكنك تنزيل لعبة Fortnite على هاتف Android أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكن التوضيح لك من خلال موقعنا اليوم.
عندما تبدأ في استخدام اللعبة ستجد فريقًا من 100 لاعب يمكنهم النجاة من حرب على الجزيرة لأنها تشبه إلى حد كبير لعبة pubg، بعد ذلك تصعد على متن الطائرة وتستعد لاستخدامها، هبوط بالمظلة ثم الهبوط في جزيرة معينة على الخريطة، وبعد وصولك للسلاح يجب تجهيز الذخيرة، ويمكنك مواجهة الحرب مع العدو، ثم الاختباء والدفاع عن نفسك وقتل أي معارض يحاول مهاجمتك ودخول المنزل أمامه، لك للحصول على أي سلاح وقيادة السيارة أمامك.
كيفية عمل حساب في لعبة فورت نايت
أولاً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لإنشاء حساب.
- ستظهر أمامك نافذة.
- حدد كلمة التسجيل.
- املأ المعلومات الكاملة مثل الاسم الأول واسم العائلة والاسم الذي سيتم استخدامه في اللعبة وعنوان البريد الإلكتروني وأدخل كلمة المرور.
- يمكنك تسجيل الدخول مباشرة من خلال صفحة Facebook، أو يمكنك تسجيل الدخول بحساب على Google أو Xbox “Microsoft” أو PlayStation Store.
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