نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فيفا على الهاتف المحمول والبلايستيشن بأحدث الإصدار 2021 في المقال التالي
طريقة تحميل لعبة فيفا على الهاتف المحمول والبلايستيشن بأحدث الإصدار، من أكثر الألعاب التي يبحث عنها كثير من الناس، وتعد لعبة فيفا من أشهر الألعاب العالمية وقد جذبت عدد كبير من عشاق كرة القدم من جميع دول العالم لأن بها العديد من اللغات المختلفة والأفكار المميزة المتنوعة، غير أنها ليست لعبه للمتعة بل تدريب وتأهيل للأشخاص لإتقان واحتراف كرة القدم، لذلك سوف نعرض لكم كيفية تحميل اللعبة فتابعوا معنا.
طريقة تحميل لعبة فيفا على الهاتف المحمول
تعد طريقة تحميل لعبة الفيفا من أكثر الألعاب سهولة في التحميل، ويمكنك تحميلها على الهاتف المحمول من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:
- أولًا تقوم بالدخول على موقع zarchiver .
- سوف يظهر لك مجلد يحتوي على ثلاثة ملفات يتم تثبيت مجلد يسمي APK .
- يظهر لك بعد ذلك ملف اسمه Data قم بالنقر عليها نقره طويلة وسوف يظهر لك ملف اندرويد داتا قم بالضغط عليه.
- ثم يظهر لك ملف اسمه obb سوف تقوم بالنقر عليه.
- ثم تضغط على تثبيت اللعبة وسوف تنزل مباشرة على الجهاز.
طريقة تحميل لعبة فيفا على البلايستيشن
تجد أن لعبة فيفا من ألعاب كرة القدم التي تم تطويرها من EA، وتعد أيضا من أفضل ألعاب أجهزة الهواتف المتوسطة حتى تحدثت النسخة الأخيرة لها، ويمكنك تحميلها على أجهزة البلايستيشن كالتالي:
- قم بفتح الشاشة الرئيسية لجهازك البلايستيشن
- قم بالانتقال إلى تطبيق المتجر PlayStaion Stor
- قم بالضغط على زر الX الموجود في القبضة لفتح المتجر
- ثم قم بتحديد اللعبة
- اضغط على زر الX ستظهر لك شاشة عرض تحتوي على معلومات اللعبة وتفاصيلها
- اضغط على زر التنزيل
- وهكذا ستكون اللعبة موجودة على جهاز البلايستيشن الخاص بك.
في نهاية المقال لعبة فيفا تتميز بأنها تحتوي على الكثير من النوادي والمباريات والبطولات المشوقة التي تجعل اللعبة رائعة لكم، لذلك قمنا بعرض هذه الطريقة السهلة والبسيطة لتنزيل اللعبة على جهاز الهاتف المحمول أو البلايستيشن.
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