تحديث جديد من واتس آب قد لا ينال إعجاب مستخدمي هواتف آبل، أثارت تحديثات واتس آب الجديدة ضجة كبيرة على صفحات السوشيال ميديا، حيث تتضمن هذه التحديثات مشاركة بيانات المستخدمين مع تطبيق فيس بوك، حيث يطلب من المستخدم بعض المعلومات كرقم الهاتف، وعنوان بروتوكول الإنترنت، وجاء هذا التحديث بالتزامن مع التطور الحادث في جميع التطبيقات الأخرى، وقد أكدت صفحة واتس آب الرسمية أن هناك بعض الإصدارات التي لن تتمكن من الاستمتاع بمميزات التحديث الجديد أهمها أندرويد 403، IOS 9.

تحديث جديد من واتس آب

أكدت مصادر تكنولوجية أن مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام IOS 9، وخاصة هواتف آبل القديمة لا يمكنها الاستفادة بتحديث واتس آب الخاص بإجراء مكالمات الفيديو أو الصوت أو رسائل الدردشة، وهي صدمة كبيرة لهؤلاء الأفراد، وذلك لوجود عدد كبير من مستخدمي هواتف آبل القديمة حول العالم الذين لا يمتلكون القدرة على تجديد هواتفهم، ويذكر أن واتس آب هدفها الأساسي أن تكون التحديثات الجديدة ملائمة لنظام تشغيل الهواتف.

مكالمات الفيديو في واتس آب

تسعى العديد من التطبيقات إلى إحداث تطورات في محتواها، وذلك لجذب عدد أكبر من المستخدمين، وعلى هذا النهج تسير شركة واتس آب، وقد ظهر ذلك واضحا في تطور مكالمات الفيديو التي توقفت لفترة طويلة، ثم عادت من جديد بتحديث رائع يضمن إجراء مكالمات صوت وصورة تسع ل 8 أشخاص

والذي جاء متزامنا مع فرض العمل عن بعد في بعض البلاد، لذا أصبح بإمكان صاحب العمل الاجتماع بالعاملين عبر تطبيق الواتس آب، ويذكر أن هذا التحديث متاح فقط لأنظمة الأندرويد، و IOS بإصدارين أحدهما تجريبي على منصة IOS رقم 2.20.50.25، والإصدار الآخر على أندرويد رقم 2.20.133.