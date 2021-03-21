نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل ببجي نيو ستيت Pubg new state الجديدة 2021 لمشاركة الأصدقاء التحديات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل ببجي نيو ستيت لعبة القتال الشرسة أصبح أمرًا سهلًا من خلال خطوات بسيطة تنقلك إلى عالم من الإثارة والخموض والحروب، فإذا أردت أن تنتصر على محاربيك عليك بالاختباء والقتال والبقاء لنهاية اللعبة على قيد الحياة، حيث يمكنك الاستعانة بالكثير من الأدوات والأسلحة للدفاع عن نفسك في مواجعة أعدائك.

لعبة Pubg new state

حرصت شركة كرافتون المصممة للعبة Pubg والقائمة على تحديثها بإطلاق الإصدارات الحديثة منها من خلال تقديم نسخة جديدة حديثة تحمل اسم ببجي نيو ستيت هذا الإصدار المدهش الذي أسر قلوب محبي ببجي بتقنياته الرائعة الجذابة والرسومات المتقنة.

يذكر أن أحداث اللعبة ستشعرك وكأنك مقاتلًا حقيقيًا تخوض حرب ضارية من أجل البقاء على قيد الحياة، فمن ينجو بنفسه من اللاعبين لآخر اللعبة هو الفائز الوحيد.

والآن يمكنك مشاركة أصدقائك أحداث اللعبة والاستمتاع بمميزاتها المدهشة التي ستجعل منك محاربًا شرسًا باحثًا عن الربح عند تحميل تحميل ببجي نيو ستيت.

مميزات لعبة Pubg new state

تقدم اللعبة مجموعة من المميزات التي جعلتها الأكثر تحميلًا في السنوات الثلاث الأخيرة، وهي:

الأحداث التي تدور حولها الحروب مشابهة تمامًا للواقع.

صوت إطلاق ضربات النار وتكسير الزجاج حقيقي.

سهولة الحصول على الأدوات التي يمكنك استخدامها لتصبح مقاتلًا صعب هزيمته.

تتيح اللعبة فرصة القتال باستخدام الطائرات أو بدونها، بالإضافة إلى الكثير من أنواع السيارات والقطارات التي يمكن الاختيار من بينها بحرية.

سهولة شراء الأسلحة في أي دولة من دول العالم، وتختلف أسعار الأسلحة وفقًا لسعر عملة البلد التي تقيم فيها.

يمكن تحميل ببجي نيو ستيت لكلًا من الهواتف الأندرويد والأيفون، كما يمكن تحميلها أيضًا على الكمبيوتر واللاب توب والأجهزة اللوحية.

رابط تحميل لعبة ببجي نيو ستيت