سعر ومواصفات جوال F62 سامسونج الجديد 2021 في مصر والسعودية

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سعر ومواصفات جوال F62 سامسونج هاتف جديد أطلقته شركة سامسونج هو هاتف Samsung Galaxy F62 في أواخر شهر فبراير 2021، والذي جاء بمزايا قوية وبإمكانيات رائعة مثل الشاشة القوية المصنوعة من زجاج غوريلا والتي تدعم ما يصل 16 مليون لون، وبالطبع ينتظر الكثير من الأشخاص كل ما جديد وحديث من إصدارات شركة سامسونج Samsung، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على جميع مواصفات هاتف Samsung Galaxy F62، وما هو سعره بالأسواق، حتى يتم اتخاذ قرار الشراء. مواصفات جوال Samsung Galaxy F62 رقم موديل الهاتف :- SM-E625F

ألوان الهاتف: الأسود، الفضي.

أبعاد الهاتف 163.9 × 76.3 × 9.5 ملم.

وزن الهاتف 218 جرام.

الهاتف يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G، وحتى الجيل الرابع 4G.

يتوفر ب Samsung Galaxy F62 شريحتين اتصال Nano Sim.

الهاتف مصنوع من الزجاج بالوجهة، والظهر والإطار مصنوع من البلاستيك.

مواصفات الشاشة: نوعها Super AMOLED Plus، معدل تحديث 60Hz و 120Hz، تدعم خاصية HDR 10، مساحتها 6.7 إنش، دقة 1080 × 2400 بكسل، وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 19.5:9، لتحل بنسبة 86.7% من الشاشة، تدعم 16 مليون لون، Full HD.

الهاتف يأتي بنسختين، النسخة الأولى ذاكرة صلبة سعة 128 جيجا بايت، نوعها UFS 3.1، ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، النسخة الثانية ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت نوعها UFS 3.1، بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى إمكانية زيادة سعة المساحة التخزينية بفتحة مخصصة لتركيب كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت.

الهاتف يأتي بمعالج Exynos 9825، 7 نانومتر، ثماني النواة، 2×2.73 جيجا هرتز، Exynos M4 & 2×2.40 جيجا هرتز Cortex-A75 & 4×1.95 جيجا هرتز Cortex-A55

معالج الرسوم مالي G76 MP12

الهاتف يحتوي على مايكروفون ثانوي لعزل الضوضاء.

ترددات الـ Wi-Fi، dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، hotspot، Direct.

إصدار البلوتوث 5.1، يدعم خاصية aptX HD، LE، A2DP.

يدعم الهاتف البصمة، و خاصية Face Unlock.

يحتوي الهاتف على مستشعر التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة.

يضم جوال سامسونج F62 على مكبر صوت Loudspeaker، ومنفذ سماعة 3.5 ملم، ومنفذ 3.2 USB من نوع Type-C.

سعة البطارية 7000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

الهاتف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 11، واجهة المستخدم One UI 3.1. مواصفات كاميرا هاتف Samsung Galaxy F62 الكاميرا الخلفية الأساسية الأولى: بدقة 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8، نوعها Wide، تدعم PDF OIS.

الكاميرا الخلفية الثانية: 1 ميجا بكسلّ، فتحة عدسة F/2.2، نوعها ultrawide، تدعم 10x، IOS، PDIF، optical zoom.

الكاميرا الخلفية الثالثة: بدقة 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، نوعها macro، تدعم 3x optical zoom، OIS، PDF.

الكاميرا الخلفية الرابعة: بدقة 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، نوعها depth.

مزايا الكاميرا الخلفية: تدعم panorama، HDR، LED flash.

تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفية: 4K بمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية، بجودة 1080 بكسل، بمعدل التقاط 30/60/240 إطار في الثانية، وبجودة 720p ميجا بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية، مع دعم gyro-EIS HDR10+ وIOS

الكاميرا الأمامية في سامسونج F62: بدقة 32 ميجا دبل بكسل بفتحة عدسة F/2.2، نوعها wide.

تصوير الفيديو في الكاميرا الأمامية: 4K بمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية، بجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. سعر هاتف Samsung Galaxy F62 في مصر: حوالي 5000 جنيه مصري.

في السعودية 1250 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة سعر ومواصفات جوال F62 سامسونج الجديد 2021 في مصر والسعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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