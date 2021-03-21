التحديث الجديد من لعبة بابجي الموسم 16 وأهم مميزاته، تعد لعبة بابجي أحد الألعاب التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، حيث جذبت العديد من الشباب والأطفال إليها، وذلك لأنها تحاكي الحرب التي تحدث بين المعسكرات المختلفة، وقد ظهر منها إصدارات متعددة تناسب كافة المشتركين في اللعبة، وقد عملت الشركة المنتجة للعبة بابجي على تزويد اللعبة بكافة الإمكانات التي تذلل الصعوبات للاعب حتى يصمد حتى النهاية، حيث يبلغ عدد اللاعبين في كل جولة 100 لاعب، ومطالب منك الصمود حتى النهاية لكي تحقق الفوز.

التحديث الجديد من لعبة بابجي الموسم 16

لاقت لعبة بابجي نجاحا باهرا منذ إصدار النسخة الأولى منها، وذلك جعل الشركة تبدع في إصدار تحديثات جديدة في كل موسم لكي تنال إعجاب مستخدمين آخرين، وها نحن بصدد إصدار التحديث الجديد منها، والذي يتضمن مايلي:

خريطة ليفيك، تضاف خريطة ليفيك إلى قائمة الخرائط السابقة في النظام الكلاسيكي، بل تتميز هذه الخريطة بصغر حجمها الذي يبلغ 2km*2km.

تسع هذه الخريطة ل 52 لاعب فقط، حيث لا تتخطى مدة اللعب ربع ساعة، لذا فهي مناسبة لمحبي اللعب السريع.

توجد مجموعة من الأسلحة الجديدة في هذه الخريطة منها سلاح MK12، p90.

تتميز الخريطة بوجود مركبة خاصة بها مختلفة عن باقي المركبات ألا وهي الشاحنة الوحشية.

بها العديد من مناطق الذخيرة، بالإضافة إلى مناطق الينابيع الساخنة المنتشرة في كافة أنحاء الخريطة.

لعبة ببجي الشهيرة

إشعال اللهب، يعتمد أسلوب لعب هذا التحديث على نظام إشعال اللهب، الذي يمكن اللاعب من التمرين وخوض المباريات في رانغل وميرامار.

مناطق جديدة في رانغل، توجد مناطق جديدة في خريطة ليفيك بها العديد من الأسلحة مثل: Air drop، ومن مميزات هذه المناطق أنها تمنح اللاعبين قتال جيد، كما يمكنهم الهبوط سوياً للبحث عن الذخيرة.