الكشف عن تفاصيل جديدة حول سوار شاومي الذكي ”Mi Smart Band 6”

بعد النجاح الكبير الذى حققه سوار ”Mi Smart Band 5″، تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سوار ”Mi Smart Band 6“ الذكي في وقت قريب للغاية، حيث تتم اعتمادها بالفعل في الهند وإندونيسيا.

ووفقا لصور حية تم رصدها اليوم، للسوار تحت اسم ”Mi Smart Band 6“ ورقم الموديل ”XMSH15HM“، يحتوي السوار على شاشة أكبر لتحسين تتبع النشاط.

جدير بالذكر، فإن مهمة السوار الأولى هي تتبع الأحوال الصحية والبدنية، وهو موجه بالدرجة الأولى للرياضيين.

كما أنه سيحظى بدعم مساعد أمازون الرقمي (أليكسا) للأوامر الصوتية، كما يدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم عبر مستشعر ”SpO 2″، وأيضا قياس مستوى الإجهاد.

ووفقا للصور يأتي السوار القادم بحزام وتصميم مشابه لسابقه ”Mi Smart Ban“ 5″، كما يوجد كابل شحن بجانبه، لتأكيد وجود الشحن المغناطيسي.

وكشفت التسريبات أن حجم الشاشة في سوار ”Mi Band 6“ لم يتغير بشكل كبير عن سابقه ”Mi Band 5″، كما يدعم السوار الذكي الجديد مجموعة مختلفة من التطبيقات الرياضية.

يشار إلى أن ”Mi Band 6“ سيدعم ما يصل إلى 308 من رموز الإشعارات لعرض تفاصيل المحادثات، كما يدعم السوار الذكي العديد من رموز تطبيقات الهواتف الذكية، كما يأتي بالكثير من التطبيقات المدمجة التي تشمل الآن ”Alipay وXiao Ai“.

ومن المتوقع أن يأتي السوار بتطبيقات حصرية عند إطلاقه رسميا، لذا نترقب مزيدا من التفاصيل حول سوار ”Mi Band 6“ خلال الفترة المقبلة.