بعد النجاح الكبير الذى حققه سوار ”Mi Smart Band 5″، تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سوار ”Mi Smart Band 6“ الذكي في وقت قريب للغاية، حيث تتم اعتمادها بالفعل في الهند وإندونيسيا.
ووفقا لصور حية تم رصدها اليوم، للسوار تحت اسم ”Mi Smart Band 6“ ورقم الموديل ”XMSH15HM“، يحتوي السوار على شاشة أكبر لتحسين تتبع النشاط.
جدير بالذكر، فإن مهمة السوار الأولى هي تتبع الأحوال الصحية والبدنية، وهو موجه بالدرجة الأولى للرياضيين.
كما أنه سيحظى بدعم مساعد أمازون الرقمي (أليكسا) للأوامر الصوتية، كما يدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم عبر مستشعر ”SpO 2″، وأيضا قياس مستوى الإجهاد.
ووفقا للصور يأتي السوار القادم بحزام وتصميم مشابه لسابقه ”Mi Smart Ban“ 5″، كما يوجد كابل شحن بجانبه، لتأكيد وجود الشحن المغناطيسي.
وكشفت التسريبات أن حجم الشاشة في سوار ”Mi Band 6“ لم يتغير بشكل كبير عن سابقه ”Mi Band 5″، كما يدعم السوار الذكي الجديد مجموعة مختلفة من التطبيقات الرياضية.
يشار إلى أن ”Mi Band 6“ سيدعم ما يصل إلى 308 من رموز الإشعارات لعرض تفاصيل المحادثات، كما يدعم السوار الذكي العديد من رموز تطبيقات الهواتف الذكية، كما يأتي بالكثير من التطبيقات المدمجة التي تشمل الآن ”Alipay وXiao Ai“.
ومن المتوقع أن يأتي السوار بتطبيقات حصرية عند إطلاقه رسميا، لذا نترقب مزيدا من التفاصيل حول سوار ”Mi Band 6“ خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن تفاصيل جديدة حول سوار شاومي الذكي ”Mi Smart Band 6” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.