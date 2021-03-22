نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة تنزيل لعبة ببجي موبايل 2 Pubg new state وطريقة شحن ببجي مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل لعبة ببجي موبايل 2 Pubg new state بعد انطلاق الفيديو التشويقي للعبة خلال الساعات الماضية الذي يحكي عن الواقع في عام 2051 من أليات متقدمة في اللعبة من حيث أشكال المباني وأشكال الطائرات الجديدة في اللعبة الطائرات بدون طيار وأشكال السيارات المختلفة في هذا المقال سنوضح لكم كيفية تحميل لعبة ببجي موبايل 2 Pubg new state بعد الإعلان عن متطلبات التشغيل للإصدار الجديدة للعبة الذي يختلف عن مواصفات النسخة القديمة، كما سنوضح إليكم بالتفصيل كافة الطرق المجانية لشحن شدات ببجي مجاني.

تنزيل لعبة ببجي موبايل 2 Pubg new state

طريقة تحميل لعبة ببجي 2 تتطلب منك تنزيل BlueStacks علي جهازك الكمبيوتر في بداية الأمر وتثبيته ومنها سنقوم الضغط علي رابط تحميل ببجي 2 من جوجل بلاي ابل أستور حيث أن المسمي الجديد للعبة Pubg new state ستجد أمامك رسالة التسجيل المسبق كما في الصورة التالية.



قم بالضغط علي التسجيل المسبق بهذا تكون حجزت اللعبة مسبقا.

مفاجأة لعبة ببجي والهدية الجديدة

أعلنت لعبة ببجي عن هدية لكل اللاعبين الذين قاموا بالتسجيل المسبق للعبة ستتمكن من الحصول علي سيارات من اعلي الطرازات في اللعبة لفترة طويلة حيث من المتوقع الحصول علي الهدية في مطلع الأسبوع المقبل حسب ما أعلنت بعض الصحف العالية منذ مساء امس وذلك بعد نزول الفيديو التحفيزي للعبة ببجي 2051 والتي تجد فيه تصميمات خيالية من الجرافيك الرائع للعبة والأصوات الجذابة مثل صوت كسر الزجاج وطلقات النيران والكثير من الأمور الأخري التي ستكون مفاجأة للاعبين.



المواصفات المطلوبة لتشغيل اللعبة

إذا كنت ترغب في ممارسة تحميل لعبة ببجي علي جهاز الاندرويد أو الايفون يجب عليك التأكد من المواصفات التي بجهازك تتناسب مع إصدار اللعبة الجديد حيث اكد الخبراء أن ابرز المواصفات الفنية الواجب توفرها في جهازك التالي:

نظام اندرويد جديد لا يجب أن لا يقل عن android 6.0.

مساحة داخلية فارغة لا يجب أن تقل عن 3 جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية أو الرامات يجب أن لا تقل عن 3 جيجا رام أو علي الأقل 2.5.

مميزات لعبة Pubg new state

يتميز الإصدار الجديد من لعبة ببجي بخصائص عديدة من أهمها التالي:

تجديد الحسابات في الإصدار الجديد كليا بخلاف الإصدار القديم.

إضافة تطويرات جديد ومتميزة في الإصدار الجديد.

تقديم هدايا ومفاجأة جديدة مع الإصدار الجديد للعبة.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

يمكنكم يا شباب بعد تحميل لعبة ببجي موبايل 2 Pubg new state شحن شدات ببجي بالعديد من الطرق البسيطة أهمهم سحب الشدات UC مجاناً عبر بطاقات جوجل الغير مدفوعة أو المشحونة بالرصيد، والتي يمكنكم التحصل عليها عبر الدخول على متجر جوجل بلاي والبحث عن تطبيق والتي يقدم لكافة الراغبين بشحن الألعاب الإلكترونية الحديثة مثل ببجي وفري فاير البطاقات المجانية بعد تنفيذ بعض الأوامر مثل الوصول بتحميل التطبيق والتسجيل ولعب بعض الألعاب الموجودة بالتطبيق، كما يمكنك الشحن المجاني في لعبة ببجي من خلال تسجيل الدخول في موقع oonoo.

في الختام نوكد أننا جاهزون للرد علي استفساراكم في التعليقات ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم شرح وافي لطريقة تنزيل لعبة ببجي موبايل 2 Pubg new state وطريقة شحن ببجي مجانا.