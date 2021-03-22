خطوات شحن شدات ببجي مجاناً والحصول على 200 دولار شحن بطريقة مجانية

خطوات شحن شدات ببجي مجاناً والحصول على 200 دولار شحن بشكل سهل وبسيط ودون دفع أي رسوم مالية خاصة باستخدام جميع المميزات المدفوعة الثمن داخل لعبة ببجي موبايل، وهو الأمر الذي سنتناوله من خلال مقالنا هذا.

خطوات شحن شدات ببجي مجاناً والحصول على 200 دولار شحن

أصبحت لعبة ببجي حالياً من أكثر الألعاب القتالية في ساحة الألعاب الإلكترونية تداولاً عبر المواقع الاجتماعية المختلفة، لذا يسعى محبي اللعبة إلى الحصول على دولارات مجانية لشحن شدات ببجي والتمتع بها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب علينا في بادئ الأمر تسجيل الدخول من خلال متجر جوجل بلاي عن طريق جهاز الأندرويد الخاص باللاعب.

البحث عن لعبة ببجي موبايل والقيام بتحميلها، عقب انتهاء تحميل اللعبة، يجب تسجيل الدخول، في بداية الأمر سيحصل اللاعب على 2 دولار كهدية مجانية للتسجيل في اللعبة.

عقب النجاح في تسجيل الدخول، سيتم الحصول على كود خاص باللاعب من داخل اللعبة، عند إدخال اللاعب الكود سيحصل اللاعب على عشرة دولارات، كذلك كل لاعب يدخل اللعبة من خلال الكود يضيف لحسابك عشرة دولارات.

يجب دعوة 200 لاعب آخرين من خلال المشاركة في اللعبة سيتم توفير لك مبلغ 200 دولار داخل اللعبة.

تستطيع استخدام ما يطلق عليها عجلة الحظ أو Lucky spin، حيث من عبرها يحصل اللاعب على هدايا عشوائية يومية، كما غالباً ما يقع الحظ عليه، حيث أن اللعبة تحمل الكثير من المصداقية.

شحن شدات ببجي موبايل

