الاستعلام ومعرفة مديونية STC وكيفية إسقاط مديونية الاتصالات أس تي سي

كيفية الاستعلام ومعرفة مديونية STC وتسوية مبالغ المديونية المتعثرة لدى شركة الاتصالات اس تي سي والاستفادة من عرض دفع 50% فقط من مديونية STC كل ذلك اصبح متاح بعد عروض اس تي سي لتسديد وإسقاط وتسوية مديونيات عملاء شركة الاتصالات السعودية والتي تم تأسيسها فى عام 2002 لتصبح أكبر مشغل خدمة اتصالات فى المملكة وتعد أول شركة اتصالات فى المملكة تطلق خدمة التشغيل بتقنية فايف جى “الجيل الخامس” ويحث الكثير من عملاء الشركة عن طريقة معرفة والاستعلام ومعرفة مديونية STC وكيفية تسديدها وتخفيض مديونية الاتصالات ودفع ديون STC لضمان استمرار تشغيل الخدمة وعدم انقطاع خدمة الاتصال بسبب وجود مديونية شركة اس تى سى.

معرفة مديونية STC

خطوات الاستعلام عن مديونية الاتصالات السعودية “الاستعلام ومعرفة مديونية STC” يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط شركة STC.

النقر على خيار “خدماتي”.

النقر على خيار “الاستعلام عن معرفة قيمة المديونية”.

يطلب منك الموقع أدخال رقم هويتك أو بديل ذلك بإدخال السجل المدني.

إدخال البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع الرسمي لشركة STC.

النقر على خيار “عرض الفواتير والمديونيات”.

الاستعلام عن المبالغ المتعثرة فى الاتصالات STC

معرفة المبالغ المتعثرة STC ومعرفة تفاصيل مديونية اس تى سى لمستخدمي وعملاء STC تتم بشكل إلكتروني وبخطوات بسيطة سنقوم بشرحها فى السطور التالية:

تسجيل الدخول عبر تطبيق STC.

ظهور رسالة تحذيرية فى اعلي صفحة التطبيق محتواها ” انت فى قائمة الحظر”.

نقوم بالنقر على خيار ” للتفاصيل”.

ظهور صفحة بالتطبيق تحتوى على كافة تفاصيل المديونية والمبالغ المتعثرة لدى شركة STC.

تسديد وإسقاط مديونية شركة الاتصالات السعودية STC

أسقاط ديون STC الاستعلام ومعرفة مديونية وطريقة اسقاط المديونية حلم أصبح حقيقة لعملاء شركة الاتصالات السعودية بعد قرار STC بإعفاء حالات خاصة من العملاء لغير المقتدرين وبتقديم عروض ومبادرة خصم على المديونيات لعملاء شركة الاتصالات السعودية تصل إلى أكثر من 50% من مديونيات الاتصالات وأتاحت الشركة خدمة إسقاط وتقسيط المديونية عن طريق الاتصال على رقم ( 8001166696) للتواصل مع خدمة عملاء STC فى القسم الخاص بالتأمين وأيضا يمكن معرفة مديونية STC بالتواصل مع رقم مديونيات سى تى سى ( 800 ) ومعرفة تفاصيل المديونية واسقاط مديونية STC ويمكن للعميل معرفة المبلغ المتعثر عن طريق إرسال رسالة نصية الى رقم ( 900 ) وكتابة رسالة تحتوى على رقم 9955 فى الرسالة وستصل إلى الجوال رسالة نصية من شركة STC تحتوى على قيمة المديونية على العميل الاستعلام ومعرفة مديونية STC.