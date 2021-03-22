المملكة تنجح في إطلاق قمرين صناعيين بالتعاون مع روسيا

نجحت المملكة العربية السعودية في إطلاق القمرين الصناعيين “شاهين سات 17″ التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والقمر CubeSat التابع لجامعة الملك سعود، وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي ” Soyouz2 ” الذي وصل إلى مداره الآن.

ويُعد القمر الصناعي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية “شاهين سات 17″ جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة.

ويتضمن”شاهين سات 17” حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جرام، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

ويعد القمر الصناعي “CubeSat” التابع لجامعة الملك سعود أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية، ويبلغ حجمه 10*10*10 سم، ويزن كيلو جراماً واحداً، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.